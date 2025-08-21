Ο εγωιστής σύζυγός της έκανε ένα… τρελό αίτημα μετά τη γέννα: «Απαράδεκτο και αναίσθητο εκ μέρους του να το ζητήσει»

Οι άνδρες αντιδρούν και συμπεριφέρονται διαφορετικά στη διάρκεια της ανάρρωσης της συντρόφου τους έπειτα από ένα σημαντικό χειρουργείο. Η περίπτωση του συγκεκριμένου συζύγου προκάλεσε την οργή τόσο της γυναίκας του, όσο και των χρηστών του διαδικτύου.

Η πεθερά της σκορπά τον τρόμο στην οικογένεια – «Τρέμω να αφήσω την κόρη μου μόνη με την κακιά γιαγιά της»

Ο εν λόγω άνδρας την περασμένη εβδομάδα αναρωτιόταν αν θα ήταν κακό να “πάρει το ελεύθερο” για να ταξιδέψει μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννα με καισαρική, στην οποία υποβλήθηκε η γυναίκα του, η οποία στράφηκε στην κοινότητα του ίντερντετ για συμβουλές.

“Σοκαρίστηκα και πληγώθηκα”

Της πως, θα ήταν καλή ευκαιρία, όσο εκείνη ανάρρωνε από την σοβαρή χειρουργική επέμβαση και προσαρμοζόταν στη ζωή με το νεογέννητο, να πάει μόνος του ταξίδι. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει άλλο ένα παιδί.

Ο παντρεμένος κουνιάδος της, την φλερτάρει επίμονα και προκαλεί προβλήματα στην οικογένεια – «Η πεθερά μου κατηγορεί εμένα»

Έχει περάσει λιγότερο από μήνας από την καισαρική μου. Εγώ περίμενα πως θα είναι στο σπίτι να με βοηθά και να με στηρίζει. Σοκαρίστηκα και πληγώθηκα και που με ρώτησε κάτι τέτοιο”, εξομολογείται η γυναίκα.

Η γυναίκα είπε πως, αυτό είναι εγωιστικό και στράφηκε στην κοινότητα του Reddit, ώστε να βεβαιωθεί αν πράγματι, έχει δίκιο που θύμωσε.

Σύντομα η ανάρτησή της, έγινε viral και οι χρήστες άρχισαν να κατηγορούν τον άνδρα για τη λάθος επιλογή χρόνου και την παντελή έλλειψη ευαισθησίας.

“Δεν έπρεπε καν να το σκεφτεί”

“Όχι δεν έχεις άδικο”, απάντησαν οι αναγνώστες. “Δεν θα έπρεπε να σε αφήνει μόνη τόσο σύντομα με τα παιδιά”.

“Δεν πιστεύω ότι ο άνδρας σου έχει ιδέα τι είναι συντροφικότητα, ούτε πως συνειδητοποιεί πόσο σοβαρή επέμβαση είναι η καισαρική, για να θέλει να σε αφήσει μόνη σου δύο εβδομάδες μετά τη γέννα”.

Περισσότεροι χρήστες έσπευσαν να συμπληρώσουν: “Όχι μόνο είναι αναίσθητος, αλλά και ανώριμος. Δεν μπορεί να σκέφτεται ταξίδια από τη στιγμή που έχει οικογένεια που τον χρειάζεται, ειδικά ένα νεογέννητο και μια χειρουργημένη γυναίκα. Πιάσε το νόημα”.

Ορισμένοι, μοιράστηκαν προσωπικές τους εμπειρίες: “Μια φίλη μου έκανε πρόσφατα καισαρική και πήρε μεγάλη αναρρωτική. Είναι πολύ σοβαρό χειρουργείο”.

Μία μαία, έγραψε ξεκάθαρα: “Όχι, είναι παράλογο και αναίσθητο που σε ρώτησε κάτι τέτοιο”.

