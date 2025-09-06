ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ

«Να πώς τα συνθήματα όσων ξέρουν μόνο να κραυγάζουν, γίνονται πράξεις από εκείνους που ξέρουν να σχεδιάζουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι πιο δίκαιη και αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Προσθέτουμε ένα ακόμα δυνατό βέλος στη φαρέτρα μας, στη μάχη στο πρόβλημα του δημογραφικού. Στέλνουμε και μήνυμα στους νέους ότι είμαστε κοντά σας όσο μπορούμε. Θέλουμε να μπαίνετε νωρίς και εύκολα στον κόσμο της εργασίας. Οι παρεμβάσεις μας δεν σταματούν εδώ. Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων. Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια είναι ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας που να πιστεύει ότι το παραμικρό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου, πιστεύω ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων», τόνισε ο Πρωθυπουργός

