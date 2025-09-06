Συνελήφθησαν δύο άτομα στο κέντρο της Αθήνας με εμπρηστικούς μηχανισμούς και σφυρί έκτακτης ανάγκης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο κέντρο της Αθήνας με εμπρηστικούς μηχανισμούς και σφυρί έκτακτης ανάγκης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Επιπρόσθετα, εκτός από τις παραπάνω συλλήψεις, η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 20 προσαγωγές.

