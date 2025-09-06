Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Βελλίδειο ο Πρωθυπουργός – Από λεπτό σε λεπτό η ομιλία του στην 89η ΔΕΘ

Έφτασε στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης” ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η ομιλία του στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Έξω από το συνεδριακό κέντρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους αρκετοί νέοι και νέες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις:

Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

Το κυρίως μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.

Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης θα είναι κοντά στο 1,7 δισ. .

Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Και στα μέτρα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισ. μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025 με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός μισθώματος στους ενοικιαστές τον Νοέμβριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα που επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα, στη 10η ΔΕΘ του, το 2025.

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι σύντομος, στεκόμενος ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον (με τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια, τους δασμούς κλπ) που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.

Σενάρια για μέτρο «έκπληξη» στη ΔΕΘ

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός πιθανότατα θα ανακοινώσειτην πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό 3.000 έως 5.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το μέτρο, που σχεδιάστηκε εδώ και καιρό από το οικονομικό επιτελείο, στοχεύει στην ενίσχυση περιοχών με αυξημένες ανάγκες και κρίσιμο ρόλο για την εθνική συνοχή, αλλά και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων. Η απαλλαγή εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο φοροελαφρύνσεων για οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με εισοδήματα 10.000–50.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 ισχύει πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητα φυσικών προσώπων σε 26 μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, όπως Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα, Σίκινος,Ανάφη, Θηρασιά, Κουφονήσια,Γαύδος, Ψέριμος, Τήλος, Οινούσες, Λειψοί κ.ά.