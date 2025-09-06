ΔΕΘ – Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο παρά ποτέ – Τα προβλήματα που υπάρχουν δεν μπορούν να ακυρώσουν όσα πετύχαμε»

Το περίπτερο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) στην 89η ΔΕΘ εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς το ως «το σημαντικότερο περίπτερο μετά από του υπουργείου Υγείας».

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λέγοντας: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο από ποτέ – όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά επειδή υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες στην επιστήμη της υγείας που το αποδεικνύουν». Παράλληλα επισήμανε ότι σήμερα υπάρχει μικρότερος χρόνος αναμονής στα επείγοντα, είναι ταχύτερη η εύρεση ραντεβού, λιγότερες οι καθυστερήσεις στα χειρουργεία και αποτελεσματικότερη η διαχείριση περιστατικών. Πρόσθεσε, δε, ότι αυτοί είναι συγκεκριμένοι δείκτες, που αποδεικνύουν ότι το ΕΣΥ δεν καταρρέει.

«Έχουμε φυγή πολλών γιατρών στο εξωτερικό. Αναμφίβολα χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για να μείνουν. Βεβαίως έχουμε πρόβλημα ελλείψεων στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε και πρέπει να λύσουμε. Τα προβλήματα, όμως, που έχουμε και πρέπει να λύσουμε, και που πάντα θα έχουμε και θα πρέπει να λύσουμε, δεν μπορούν να ακυρώνουν αυτά που κάθε μέρα επιτυγχάνουμε», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη τη στήριξη της κυβέρνησης στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) και την αναγνώριση της συμβολής του στην υγεία της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της χώρας συνολικά.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Νίτσας ανέφερε ότι στη φετινή ΔΕΘ οι δράσεις του ΙΣΘ είναι αφιερωμένες στις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία, της ενασχόλησης παιδιών – εφήβων στο διαδίκτυο και στα κινητά, καθώς και στη μεγάλη αξία της αιμοδοσίας, με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα προβλήματα του ιατρικού κλάδου έχουν τεθεί με υπόμνημα στον υπουργό Υγείας, παρουσία του πρωθυπουργού. Αναφερόμενος σε δημοσίευμα εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο το 2050 το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών, επισήμανε ότι αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερη πίεση στο ΕΣΥ τα επόμενα χρόνια και επανέλαβε το αίτημα του ΙΣΘ να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς ώστε να παραμείνουν στη χώρα. «Ένα από τα κίνητρα είναι το θέμα της αποζημίωσης για τη δεύτερη ειδικότητα. Θέλουμε και θεωρούμε υποχρέωση, αυτή τη στιγμή, της Πολιτείας, εκτός από την επίλυση του δημογραφικού, να αναστρέψουμε και την έξοδο των νέων γιατρών από την Ελλάδα στο εξωτερικό», σημείωσε ο κ. Νίτσας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του δήμου Θεσσαλονίκης Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Μαθήματα ζωής

Στο περίπτερο του ΙΣΘ θα φιλοξενηθούν διαδραστικά μαθήματα πρώτων βοηθειών για παιδιά και γονείς, σε συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών Kids Save Lives, με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα ζωτικής σημασίας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας, «εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις δίνουμε τον λόγο σε επιστήμονες και ειδικούς για τα θέματα που αφορούν στην υγεία και στην κοινωνία, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο με έγκυρη ενημέρωση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα».

Το Εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών θα φιλοξενηθεί στο περίπτερο του ΙΣΘ, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00 – 21:00, με κύριο σύνθημα «Μάθε ΚΑΡΠΑ μέσα από τεχνολογίες VR και διαγωνισμούς & σώσε μια ζωή».