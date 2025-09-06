Φώκια κολυμπά κοντά σε λουόμενους σε γνωστή παραλία της Εύβοιας – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Εύβοια, Φώκια,

Μια χαριτωμένη φώκια έκανε την εμφάνισή της σε παραλία της Εύβοιας.

Η φώκια εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου να κάνει μπάνιο και απολαυστικές βόλτες κατά μήκος της πανέμορφης παραλίας της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια.

Το πανέμορφο θηλαστικό έκανε βουτιές κοντά σε λουόμενους χωρίς να δείχνει σημάδια φόβου ή ανησυχίας.

Η φώκια έκανε βουτιές μπροστά από γνωστό ξενοδοχείο και κέντρισε το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο. Ορισμένοι την απαθανάτισαν με τα κινητά τους, τηρώντας πάντως αποστάσεις ώστε να μην την ενοχλήσουν.

Δείτε βίντεο:

Εύβοια, Φώκια,

