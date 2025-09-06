Κρήτη: «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, κάνουμε αγώνα επιβίωσης» λέει πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου για το χάος στον ΒΟΑΚ

Μόνο κατανόηση και μία μεγάλη συγγνώμη για την ταλαιπωρία που βίωσαν χιλιάδες πολίτες και εκατοντάδες τουρίστες την Παρασκευή, στη διάρκεια της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων στην Κρήτη, ζήτησε ο ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Μιλώντας στο Cretalive, επεσήμανε ότι κανείς από τους συγκεντρωμένους δεν ήθελε, σε καμία περίπτωση, να προκληθεί όλο αυτό το αλαλούμ εκφράζοντας τη θλίψη του για την ταλαιπωρία του κόσμου.

«Εξαρχής, απόφαση της Συντονιστικής ήταν να μείνουμε στον ΒΟΑΚ στο Παλιόκαστρο. Εξηγήσαμε ότι ένας αποκλεισμός του αεροδρομίου θα προκαλούσε τεράστιο πρόβλημα. Όμως, ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο χθες μαζί με τα παιδιά τους και δεν έχουν να τα θρέψουν; Πώς να σταματήσουμε τους συναδέλφους μας που δεν μπορούν να πάρουν ζωοτροφές και τα ζώα τους κινδυνεύουν, γιατί εμείς οι πολλοί που δεν πήραμε φράγκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πληρώνουμε για τους λίγους που κονόμησαν ολόκληρες περιουσίες;», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι, σε όλη τη διάρκεια της χθεσινής κινητοποίησης στο αεροδρόμιο, τα μπλόκα άνοιγαν κάθε φορά που παρουσιαζόταν ανάγκη, όπως έγινε με τα ασθενοφόρα.

«Αλίμονο. Είναι δυνατόν να απαγορεύσουμε στον άρρωστο άνθρωπο ή σε εκείνον που κινδυνεύει να περάσει; Τι είμαστε; Ανοίξαμε κάθε φορά που χρειάστηκε. Βοηθήσαμε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Κανείς δεν μας κατηγόρησε χθες. Ο απλός κόσμος είναι δίπλα μας, κατανοεί τον αγώνα μας. Που είναι αγώνας επιβίωσης… Καταστρεφόμαστε. Αρκούσε ένα τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού χθες. Είπαμε ότι θα κλείναμε στον ΒΟΑΚ στο Παλιόκαστρο μέχρι σήμερα, περιμένοντας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ απόψε μία δήλωση. Όμως, οι συνάδελφοι ήταν εξαγριωμένοι! Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Κάνουμε έναν αγώνα και θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας…» πρόσθεσε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι ο κλάδος, συναισθανόμενος το μέγεθος του προβλήματος που προκλήθηκε χθες με το μπλόκο στο αεροδρόμιο, αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίτερα από τις 7 που είχε εξαρχής οριστεί από τους πέντε Προέδρους των κτηνοτροφικών συλλόγων. «Παρά και αυτή την απόφαση, είδαμε το πρόβλημα και φύγαμε μια ώρα νωρίτερα από τις 7″. Όλα τα υπολογίσαμε και όλα τα σκεφτήκαμε. Αλλά είπαμε, κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα επιβίωσης».

Ο κ. Τριανταφυλλάκης ζήτησε για άλλη μία φορά συγγνώμη από τον κόσμο, τόνισε όμως ότι ο κλάδος απειλείται και ξεκαθάρισε πως εάν σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ δεν δεσμευτεί για τα βασικότερα προβλήματά τους, θα υπάρξει πολύ πιο δυναμική συνέχεια.

Δριμύ κατηγορώ από του τουριστικοί φορείς

Την ίδια ώρα, βέβαια, δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσαν οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης για το πρωτοφανές χθεσινό μπάχαλο ενώ τον γύρο του κόσμου έκαναν οι ντροπιαστικές εικόνες με ηλικιωμένους, μητέρες με μωρά, τουρίστες σε αναπηρικά καροτσάκια, οικογένειες και χιλιάδες επισκέπτες να περπατούν χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

«Ποτέ ξανά Κρήτη» στα social media

Οι τοπικοί φορείς έκαναν λόγο για ανεπανόρθωτη ζημιά στον τουρισμό καθώς η φράση «Ποτέ ξανά Κρήτη» γέμισε τα κοινωνικά δίκτυα και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο! Επίσης ανάφεραν ότι οι περίπου 500 επιβάτες οι οποίοι έχασαν τις πτήσεις τους λόγω των μπλόκων θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις.