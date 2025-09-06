Eurobasket 2025: Λαχτάρισε αλλά προκρίθηκε στους «8» η Τουρκία

Η Τουρκία τα βρήκε… μπαστούνια απέναντι στην άκρως ανταγωνιστική Σουηδία, κυνήγησε την ανατροπή του σκορ για αρκετό διάστημα, αλλά στο τέλος κατόρθωσε να νικήσει με 85-79 τους Σκανδιναβούς και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Στους «8» η ομάδα του Αταμάν θα αντιμετωπίσει το νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Πολωνία και τη Βοσνία.

Στο πρώτο ημίχρονο πρωταγωνίστρια ήταν η Σουηδία, που προηγήθηκε στη λήξη του με 42-37 εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι ο Όσμαν αναγκάστηκε να καθίσει γρήγορα στον πάγκο, φορτωμένος με τρία φάουλ.

Στην τρίτη περίοδο όμως οι Τούρκοι ανέτρεψαν την κατάσταση με τους Σενγκούν και Οσμάνι να ηγούνται της αντεπίθεσης, αλλά με τους Σουηδούς να παραμένουν στο παιχνίδι. Μάλιστα, στο τελευταίο δεκάλεπτο μείωσαν στη μία κατοχή αλλά τους έλειψαν οι λύσεις για να δημιουργήσουν την έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 10 (1), Χάζερ 11 (1), Όσμαν 17 (4), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 24, Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4

ΣΟΥΗΔΙΑ (Μίκο Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (1), Χάκανσον 16 (3), Γκάντεφορς 15, Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (1)

