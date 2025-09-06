Φάμελλος: «Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους»

Φάμελλος

«Σήμερα στην Πιερία διαπιστώσαμε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ούτε καν είναι ολοκληρωμένα συνδεδεμένο με το πρωτογενές προϊόν της περιοχής» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας.

«Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τα σοβαρά προβλήματα της ακρίβειας, έχουν σοβαρά προβλήματα στο εργατικό δυναμικό και υπάρχει και αθέμιτος, παράτυπος ανταγωνισμός. Και από την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και από άλλες παράτυπες μορφές τουρισμού. Γι’ αυτό λέω ότι οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ως προς τη φορολόγησή τους. Ένα κρίσιμο θέμα έχει να κάνει και με το τέλος ανθεκτικότητας. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στις τοπικές επιχειρήσεις, στον ελληνικό τουρισμό από το τέλος ανθεκτικότητας, που με άδικο τρόπο και χωρίς δίκαιη κατανομή εισπράττει η κυβέρνηση» ανέφερε.

«Γι’ αυτό τον λόγο, χρειάζεται μία συνολική ανατροπή και του τουριστικού προϊόντος, ώστε να είναι σχεδιασμένο να επιμηκυνθεί, να υπάρξει επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους του τουρισμού και να υπάρξει μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες και στην Πιερία παραπονιούνται για το πολύ μεγάλο κόστος ενέργειας, για το πολύ μεγάλο τραπεζικό κόστος και για την ελλιπή πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις. Άρα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία, που θα δουλεύει για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για την ελληνική εργασία, σε σχέση με το ελληνικό περιβάλλον, και όχι για τα καρτέλ που υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης» κατέληξε.

 

13:50 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

