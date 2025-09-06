Πάμελα Άντερσον: Διέψευσε δημόσια τις φήμες για «ψεύτικο ειδύλλιο με τον Λίαμ Νίσον» – «Δεν συμμετέχω σε διαφημιστικά κόλπα»

Η Πάμελα Άντερσον τοποθετήθηκε δημόσια και διέψευσε το δημοσίευμα του TMZ που υποστήριζε ότι εκείνη και ο Λίαμ Νίσον «προσποιήθηκαν ότι ήταν σε σχέση» για την προώθηση της ταινίας τους “Naked Gun”.

Μιλώντας στη Γαλλία, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Deauville, όπου παρέλαβε το βραβείο Deauville Talent, η Πάμελα Άντερσον ξεκαθάρισε ότι δεν θα μετείχε ποτέ σε επικοινωνιακά τεχνάσματα.

«Δεν συμμετείχα και δεν θα συμμετέχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα. Αυτό θα ήταν μια θανατική καταδίκη. Έχω αυθεντικά κίνητρα. Είμαι δεισιδαίμων σε ό,τι αφορά την αγάπη. Και δεν νιώθω άνετα να μοιράζομαι ούτε ίχνος της προσωπικής μου ζωής» τόνισε η Πάμελα Άντερσον. «Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε σωστά, θα το νιώσετε, σαν μια προβολή», πρόσθεσε.

Σχετικά με τα όσα γράφονται για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον, η Πάμελα Άντερσον δήλωσε: «Είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Παρακαλώ, σκεφτείτε θετικά και εκτιμώ τις καλές σας ευχές. Δεν παίζονται χαζά παιχνίδια. Είμαι ειλικρινής».

 

Η Πάμελα Άντερσον έχει υπάρξει παντρεμένη πέντε φορές και έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Τόμι Λι. Ο Λίαμ Νίσον ήταν παντρεμένος με τη Νάτασα Ρίτσαρντσον από το 1994 έως τον θάνατό της σε ατύχημα στο σκι το 2009. Είχαν αποκτήσει επίσης δύο γιους.

