Τέμπη: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και έπειτα από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τη λέξη αυτή να είναι και το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης και να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που υπάρχει στην εξέδρα.

Δείτε εικόνες:

Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τέμπη

Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 19:00, αναμένεται, ανάλογα με τον κόσμο, να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας και από εκεί και πέρα ρυθμίσεις θα σημειωθούν ανάλογα με την ανάπτυξη των συγκεντρωμένων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία στους νέους: Γιατί 2 στους 3 κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζουν πρόβλημα – Τι έδειξε ανησυχητική μελέτη

Τα 10 καλύτερα έλαια για πλούσια και λαμπερά μαλλιά – Πώς να τα χρησιμοποιούμε

Εξοικονομώ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα – Όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

ΕΝΦΙΑ: Σενάρια για μέτρο «έκπληξη» στη ΔΕΘ

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 18 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε το iPad σας να φορτίζει πιο γρήγορα
περισσότερα
19:52 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Όχι στην 13ωρη δουλειά» – Φωτογραφίες από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού...
19:20 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Φώκια κολυμπά κοντά σε λουόμενους σε γνωστή παραλία της Εύβοιας – Δείτε βίντεο

Μια χαριτωμένη φώκια έκανε την εμφάνισή της σε παραλία της Εύβοιας. Η φώκια εντοπίστηκε το μεσ...
18:22 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας λόγω ΔΕΘ – Στους δρόμους αγρότες, κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι – ΦΩΤΟ

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι απροσπέλαστο καθώς β...
17:26 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λέσβος: Συνελήφθη 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς – Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ

Συνελήφθη την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος