Τέμπη: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και έπειτα από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τη λέξη αυτή να είναι και το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης και να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που υπάρχει στην εξέδρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 19:00, αναμένεται, ανάλογα με τον κόσμο, να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας και από εκεί και πέρα ρυθμίσεις θα σημειωθούν ανάλογα με την ανάπτυξη των συγκεντρωμένων.