Γιατρός του Χάρβαρντ προειδοποιεί για ένα κοινό φρούτο που μπορεί να βλάψει το έντερό σας

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Γιατρός του Χάρβαρντ προειδοποιεί για ένα κοινό φρούτο που μπορεί να το βλάψει το έντερό σας
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Είναι γνωστό ότι τα φρούτα αποτελούν βασικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής, αλλά μήπως κάποια από αυτά δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουμε; Ένας γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει ποιο φρούτο είναι χειρότερο για την υγεία του εντέρου μας και ποιες τροφές πρέπει να προτιμούμε για να το προστατεύσουμε.

Έντερο: Γιατρός αποκαλύπτει την Νο1 τροφή για βελτιωμένη πέψη και σταθερό σάκχαρο στο αίμα – Γιατί είναι απαραίτητο το μούλιασμα σε νερό

Το φρούτο που μπορεί να βλάψει την υγεία του εντέρου σας

Ο Dr. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος και απόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ, μοιράζεται την εμπειρία και τις γνώσεις του με τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram (@doctor.sethi). Στο παρελθόν, είχε προτρέψει τους ανθρώπους να πίνουν τσάι matcha καθημερινά, καθώς το συγκεκριμένο ρόφημα θα μπορούσε ενδεχομένως να στοχεύσει καρκινικά κύτταρα. Τώρα, ο 42χρονος γιατρός έχει κατατάξει διάφορα φρούτα από το καλύτερο στο χειρότερο για το έντερο.

Ο ειδικός εξηγεί πως οι πολύ ώριμες μπανάνες μπορεί να είναι επιβλαβείς για το έντερο. Όταν η μπανάνα ωριμάζει υπερβολικά, το άμυλο μετατρέπεται σε απλά σάκχαρα, τα οποία απορροφώνται γρήγορα, αυξάνοντας απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Επίσης, παρέχουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά στα βακτήρια του εντέρου και μπορούν να επιδεινώσουν το φούσκωμα σε ανθρώπους με ευαίσθητο έντερο. Ο Dr. Sethi προτείνει την κατανάλωση ελαφρώς πράσινων μπανανών, καθώς το άμυλο τους ζυμώνεται από τα μικρόβια του εντέρου, παράγοντας υγιή λιπαρά οξέα.

Έντερο: Το Νο1 βότανο που προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο στο στομάχι, τη ναυτία και τη δυσπεψία, σύμφωνα με ειδικούς

Ποια άλλα φρούτα χρειάζονται προσοχή

Ο Dr. Sethi ανέφερε επίσης ότι ενώ σταφύλια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυσικών σακχάρων και λίγες φυτικές ίνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση ζάχαρης και φούσκωμα.

Αντί για σταφύλια, προτείνει την κατανάλωση ροδιού, το οποίο είναι γεμάτο πολυφαινόλες και θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου.

Τα φρούτα που θεωρούνται καλύτερα για την υγεία του εντέρου

Ανάμεσα στα φρούτα που προτείνει ο γαστρεντερολόγος, τα μύρτιλα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Αποτελούν μια από τις πλουσιότερες πηγές ανθοκυανινών και διαλυτών φυτικών ινών, θρέφοντας τα βακτήρια του εντέρου και περιορίζοντας τη φλεγμονή.

Με βάση την κατάταξη του Dr. Sethi, ωφέλιμα για την υγεία του εντέρου είναι τα εξής:

  • Ρόδια: Γεμάτα αντιοξειδωτικά που προάγουν την ποικιλομορφία των μικροβίων.
  • Ακτινίδια και Μήλα: Προστατεύουν τον βλεννογόνο του εντέρου, βοηθούν την πέψη και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
  • Πορτοκάλια: Πηγή βιταμίνης C και διαλυτών φυτικών ινών.

Να θυμάστε πάντα να ακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες των ειδικών υγείας, οι οποίοι συνιστούν τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως για την πρόληψη των ασθενειών.

