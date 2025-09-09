Ίλιον: Φωτιά σε αποθήκη ταβέρνας – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική, έπειτα από κλήση που δέχτηκε για έντονους καπνούς σε ταβέρνα στο Ίλιον. Οι δυνάμεις της Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη του καταστήματος, όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες χαρτικών, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ πριν από λίγη ώρα το ένα όχημα αποχώρησε και παρέμειναν στο σημείο τα άλλα δύο με συνολικά 6 πυροσβέστες, συνεχίζοντας το έργο τους.

