Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025: Παρθένοι, δείξτε την αλήθεια που κρύβετε

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (9/09/2025)

Κριός

Κριέ, έχεις ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο. Βρίσκεσαι εκεί που διστάζεις να ξεκινήσεις και πείθεις τον εαυτό σου ότι χρειάζεσαι περισσότερη προετοιμασία. Αλλά η ενέργεια σου δεν μπορεί να περιμένει από κανέναν να δώσει το σύνθημα της εκκίνησης.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον «πρέπει να ξεκινήσω;» αλλά «Πόσο ακόμα μπορώ να αντέξω να μην ξεκινώ;». Κάθε βήμα που κάνετε σήμερα θα σας φέρει πιο κοντά στη μεγάλη σας ευκαιρία. Ξεκινήστε.

Ταύρος

Ταύρε, συνήθως γαντζώνεσαι στο οικείο. Με την Σελήνη, όμως, στον Κριό την Τρίτη, η ζώνη άνεσης σας μοιάζει να σας πιέζει. Σας περιμένει μια απελευθέρωση, η οποία απαιτεί να χαλαρώσετε τον έλεγχο σας και να εμπιστευτείτε την ροή των πραγμάτων.

Δημιουργείστε χώρο για χαλάρωση, ώστε αυτό που προσπαθείτε να βρείτε να έχει χώρο να εμφανιστεί. Όταν φτάσει, θέλετε να είστε σε θέση να το αναγνωρίσετε. Μην είστε τόσο επικεντρωμένοι σε αυτό που έχετε χάσει. Μόνο έτσι θα δείτε τι έχετε κερδίσει.

Δίδυμος

Δίδυμοι, συζητήσεις και επαφές έρχονται στο προσκήνιο στις 9 Σεπτεμβρίου. Κάποιες θα συζητήσεις μπορούν να σας φωτίζουν στο σκοτάδι.

Μην ξεκινήσετε τη μέρα με την ιδέα ότι θα δικτυωθείτε απλώς για να συγκεντρώσετε νέες επαφές. Ανοίξτε την καρδιά σας για να εμπλακείτε σε συζητήσεις που έχουν βάθος. Δεν χρειάζεται να σχεδιάζετε πού θα σας οδηγήσουν αυτές οι επαφές.

Καρκίνος

Καρκίνε, η Τρίτη είναι μια καλή ημέρα για να εκτοξευθείς στη δημόσια σφαίρα. Χτίζατε και καλλιεργούσατε αθόρυβα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βγείτε μπροστά. Αυτή η στιγμή είναι τώρα.

Δεν θα σας στείλει επίσημη πρόσκληση. Μπορεί να σας χτυπήσει την πόρτα μία φορά αλλά να θυμάστε ότι αν δεν απαντήσετε, φεύγει. Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη στον Κριό σε προσφέρει μία χρυσή ευκαιρία.

Λέων

Λέων, ο ορίζοντας καλεί και δεν ενδιαφέρεται για το πρόγραμμά σου. Υπάρχει μια περιπέτεια που εκτυλίσσεται κάπου πέρα από τα προσεκτικά σχεδιασμένα όριά σας. Στις 9 Σεπτεμβρίου μπορείτε να νιώσετε την έλξη αυτής της περιπέτειας ακόμη κι αν δεν την έχετε δει.

Θα μπορούσατε, λοιπόν, να μείνετε ασφαλείς σε όσα σας είναι γνώριμα ή θα μπορούσατε να μπείτε σε έναν χώρο όπου κάθε στροφή μπορεί να γράψει αυτό που θέλετε βαθιά μέσα σας.

Παρθένος

Παρθένε, άφησε στην άκρη την ευγενική ή φιλτραρισμένη εκδοχή του εαυτού σου. Δείξτε την αλήθεια που κρύβετε.

Αν κρατιόσασταν πίσω, ήρθε η ώρα να ξεπεράσετε όρια και τα πλαίσια που δεν ήταν ποτέ δικά σας εξ αρχής. Η αλήθεια κάποιες φορές μπορεί να πονέσει, ειδικά αν την κρατούσατε μέσα σας για πολύ καιρό. Να θυμάστε όμως ότι αντανακλά και το φως με τρόπους που δεν έχετε δει ποτέ.

Ζυγός

Ζυγέ, το ένστικτό σου μπορεί να είναι να κρύβεις τις αιχμηρές γωνίες του εαυτού σου για να διατηρείς την ειρήνη στο περιβάλλον σου. Υπάρχει, όμως, μια εκδοχή του εαυτού σου που κινείται χωρίς να ζητάει άδεια, που δημιουργεί αναστάτωση και δεν ενδιαφέρεται για πώς θα την εκλάβουν οι άλλοι. Αυτή η εκδοχή σου είναι ανήσυχη.

Η 9η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που θα την αφήσετε να εκφραστεί και θα διαταράξετε το μοτίβο, ώστε κάτι καλύτερο να αναπτυχθεί στη θέση του.

Σκορπιός

Σκορπιέ, αρκετά με τους κύκλους. Έχετε μελετήσει το θέμα από κάθε γωνία και έχετε κάνει αρκετές δοκιμές. Ξέρετε ήδη τι πρέπει να γίνει, και το ξέρετε εδώ και καιρό.

Αν συνεχίσεις να κρατιέσαι πίσω, η ενέργεια θα στραφεί προς τα μέσα και θα πάει χαμένη. Το να αναλάβετε δράση την Τρίτη δεν θα λύσει απλώς ένα πρόβλημα, αλλά θα σας φέρει πίσω στον εαυτό σας.

Τοξότης

Τοξότη, η Σελήνη στον Κριό στις 9 Σεπτεμβρίου είναι η πυξίδα που δείχνει προς τον αληθινό σου βορρά. Πιέζετε, κυνηγάτε και αγωνίζεστε, ξεχνώντας ότι η ευχαρίστηση οξύνει το όραμα σας.

Θα μπορούσατε να αγνοήσετε αυτό το συναίσθημα με την αιτιολογία ότι προσπαθεί να σας παρασύρει σε παρασπονδίες. Ή θα μπορούσατε να θυμηθείτε ότι ο πιο άμεσος δρόμος προς τα εμπρός είναι αυτός που φωτίζεται από τα πράγματα που αγαπάτε.

Την Τρίτη, πηγαίνετε σε μια γκαλερί τέχνης ή βρείτε μια νέα πηγή έμπνευσης, ώστε να σας δώσει ενέργεια για το επόμενο βήμα σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, τα φώτα της προσοχής στρέφονται προς τα μέσα, στον χώρο που αποκαλείς δικό σου. Τι συμβαίνει όταν ευθυγραμμίζετε το περιβάλλον σας με τη ζωή που χτίζετε;

Ίσως ήρθε η ώρα να καθαρίσετε την ακαταστασία. Αν το περιβάλλον σας δεν ευθυγραμμίζεται με τις επιθυμίες σας τότε πάντα θα δυσκολεύεστε.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι λέξεις σου θέλουν επιτέλους να ακουστούν. Είστε λίγο ανυπόμονοι και ίσως και λίγο απερίσκεπτοι, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο.

Κρατούσατε κάτι μέσα σας, πείθοντας τον εαυτό σας ότι θα το μοιραστείτε όταν θα είναι τέλειο. Η τελειότητα, όμως, είναι μία χίμαιρα. Ο συγχρονισμός σας με τις επιθυμίες σας και με όσα θέλετε να εκφράσετε είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Μην περιορίζεστε. Πείτε αυτό που πρέπει να ειπωθεί.

Ιχθύες

Ιχθύες, η αξία σου είναι κάτι πολύ περισσότερο από αριθμούς. Είναι μια εσωτερική ισορροπία που μπορείτε να διαισθανθείτε και που σας επιτρέπει να ξέρετε τι αξίζει την ενέργειά σας. Τι δεν έχετε πλέον την πολυτέλεια να αγνοείτε;

Στις 9 Σεπτεμβρίου, θέστε ένα όριο, επενδύστε ή ξεκινήστε μία επαφή που αντανακλά την αξία σας χωρίς συμβιβασμούς. Με τη Σελήνη στον Κριό, δεν είναι μια μέρα για να επιλέξετε τις εύκολες συναλλαγές. Βρείτε αυτό που σας τιμά πραγματικά.