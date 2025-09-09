Σεισμός στην Εύβοια: Συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου – Δεν εμπνέει ανησυχία η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που συνεδρίασε τα ξημερώματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ μεταξύ Σχοινιά και Στύρων δεν προκαλεί ανησυχία και όλα βαίνουν καλώς.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 13 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο δίαυλο ανάμεσα στην Αττική και την Εύβοια κοντά στα Στύρα, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην κεντρική Ελλάδα, στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στα ανατολικά προάστια.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, «ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην κεντρική Ελλάδα αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στα ανατολικά προάστια, περισσότερο λόγω της εγγύτητας. Ήταν ένας σεισμός που έγινε σε βάθος 13 χιλιομέτρων στο δίαυλο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας κοντά στα Στύρα, σε μία περιοχή που δεν “φημίζεται” για τους μεγάλους σεισμούς».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό που έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο το γεγονός ότι σημειώθηκε σε ζώνη χαμηλής σεισμικότητας μειώνει τον κίνδυνο για μετασεισμικές εξελίξεις. Όπως τονίστηκε, γύρω από την περιοχή υπάρχουν κάποιες εστίες που στο παρελθόν έχουν δώσει μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά βρίσκονται σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως «έχουμε μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 έως 2,5 Ρίχτερ. Συνολικά εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε με τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Βεβαίως οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου που δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μας ανησυχήσει».