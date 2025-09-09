Αντιδράσεις μετά την δήλωση Τραμπ για την ενδοοικογενειακή βία: «Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα»

Αντιδράσεις μετά την δήλωση Τραμπ για την ενδοοικογενειακή βία: «Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε τη Δευτέρα ότι υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, μετά από τοποθέτησή του σε ομιλία όπου υποστήριξε ότι τα «λιγότερο σοβαρά» αδικήματα δεν θα έπρεπε να καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές για την εγκληματικότητα.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που τον περασμένο μήνα διαβεβαίωσε πως αποκατέστησε την τάξη στην Ουάσιγκτον με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι φουσκώνουν τις στατιστικές για να πλήξουν την εικόνα του. Στην τοποθέτησή του, τυπικά αφιερωμένη στην ελευθερία της θρησκείας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», σχόλιο που προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο, όπως μετέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρών.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις. Η Κιμ Βιγιανουέβα, πρόεδρος της NOW (Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες), τόνισε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», κατηγορώντας τον μέσω Bluesky ότι «εθελοτυφλεί» απέναντι στο πρόβλημα. Αντίστοιχα, η Κρις Μέις, δημοκρατική γενική εισαγγελέας της Αριζόνα, υπογράμμισε μέσω X: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».

Σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σεξουαλική ή σωματική βία, ή και παρενόχληση όπως εμμονική παρακολούθηση, από σύντροφό τους. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την αμερικανική κοινωνία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

