Συρία: Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε Λαττάκεια, Χομς και Παλμύρα

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο χθες Δευτέρα το βράδυ τα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης της Λαττάκειας και τις πόλεις Χομς και Παλμύρα στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Από την πλευρά της η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως «το ισραηλινό πλήγμα στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα νότια της πόλης», όπου «ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις», και αυτό στη Λαττάκεια «στρατόπεδο».

Στα τέλη Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση με αερομεταφερόμενη μονάδα σε περιοχή νότια της Δαμασκού που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή. Όμως ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε πως ο στρατός του επιχειρεί «μέρα και νύχτα» παντού, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το SANA μετέδωσε ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν επτά ανθρώπους διεξάγοντας επιχείρηση «παρείσφρησης» στη νότια Συρία.

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας. Έχει επίσης προωθηθεί βαθύτερα σε τομέα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν, εν μέρει κατεχόμενου από το Ισραήλ, και δυνάμεις του κάνουν συχνά επιδρομές στη νότια Συρία. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού κατέχουν θέσεις στη νότια Συρία.

Η Συρία και το Ισραήλ επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948. Ωστόσο διεξάγουν τελευταία συνομιλίες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP