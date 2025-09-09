Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Τι ανέφερε στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, Γιώργος Κελαϊδίτης

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Αττική όσο και στη Βοιωτία, ενώ είχε και μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας, με εστιακό βάθος 13,6 χιλιόμετρα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας, κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε: «Μιλώντας με τους δύο προέδρους των Στύρων και των Νέων Στύρων, δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ζημιές σε κατοικίες. Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς, καθώς ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια. Επίσης, μιλώντας με την Πολιτική Προστασία, με ενημέρωσαν ότι δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής κλήσεις για τυχόν απεγκλωβισμούς ή άλλες ενέργειες».