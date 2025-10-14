Λύγισε η Λένα Μαντά: «Θα ήταν ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα αυτό, με παρηγορεί ότι θα με περιμένει»

Η Λένα Μαντά μίλησε στην Έλενα Παπαβασιλείου και την εκπομπή EQ, ανοίγοντας την καρδιά της για το πώς φαντάζεται το μέλλον, αλλά και το πώς θα ήθελε να φύγει από τη ζωή. Η συγγραφέας, που έχει σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων, περιέγραψε με συγκίνηση μια εικόνα γαλήνης και εσωτερικής πληρότητας.

«Καθισμένη σε μία πολυθρόνα και να διαβάζω. Αγαπώ πολύ το διάβασμα και νομίζω πως θα ήταν ένα πολύ όμορφο τέλος για μένα αυτό. Αν υπάρχει κάτι που με παρηγορεί, είναι ότι όταν κλείσει η πόρτα πίσω μου… ας το! Απλά τέλος», είπε η Λένα Μαντά, ξεσπώντας σε κλάματα.

Η συγγραφέας συνέχισε με λόγια βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, αναφερόμενη στην απώλεια και το πένθος. «Προχθές διάβαζα μία ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου, που έχασε τον Κώστα Χαρδαβέλλα, και έγραφε: “Ας μου πει ποιος είπε πρώτος τη φράση “ο χρόνος είναι γιατρός” για να του κάνω μήνυση”. Και της είπα κι εγώ, μαζί σου. Το πένθος είναι σαν θηρίο που κοιμάται. Έχεις επινοήσει μια καινούργια καθημερινότητα και νομίζεις ότι περνάς κάτω από τα ραντάρ, ότι είσαι καλά. Κι έπειτα γίνεται κάτι απειροελάχιστο, ξυπνάει το θηρίο και δεν μπορείς να του ξεφύγεις εύκολα».

Η Λένα Μαντά μίλησε και για τη δύναμη της αγάπης και τη σκέψη του συζύγου της που την παρηγορεί. «Το λάθος είναι να του ξεφύγεις. Αυτό που θα ήθελα και με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει. Μου είπες πριν πώς φαντάζομαι το τέλος· θα μπορούσε να μην ήταν βιβλίο αυτό που θα κρατούσα στα χέρια μου, αλλά το άλμπουμ της ζωής μας. Δεν χρειάζονται πολλά. Αυτή η λέξη “τέλος” είναι οριστική, αμετάκλητη, τελεσίδικη», κατέληξε η συγγραφέας.