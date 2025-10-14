HRW: Να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο δημοσιογράφου από ισραηλινό πλήγμα πριν από δύο χρόνια στον Λίβανο

Enikos Newsroom

διεθνή

HRW: Να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο δημοσιογράφου από ισραηλινό πλήγμα πριν από δύο χρόνια στον Λίβανο
Φωτογραφία: Reuters

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) παρότρυνε χθες Δευτέρα την κυβέρνηση του Λιβάνου να επιδιώξει την απόδοση δικαιοσύνης για πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή πριν από δυο χρόνια σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και είχε τραυματίσει σοβαρά άλλους, συμπεριλαμβανομένων δυο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τη 13η Οκτωβρίου 2023, πλήγμα σκότωσε τον εικονολήπτη του Reuters, Ισάμ Αμπντάλα και τραυμάτισε ακόμη έξι ρεπόρτερ, συμπεριλαμβανομένων δυο του AFP — επρόκειτο για τον Ντίλαν Κόλινς και τη φωτοειδησεογράφο Κριστίνα Ασί, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι.

Ανεξάρτητες έρευνες, ανάμεσά τους αυτή του ίδιου του Γαλλικού Πρακτορείου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πλήγμα έγινε με οβίδα 120 χιλιοστών που βλήθηκε από το πυροβόλο άρματος μάχης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν πως στοχοποίησαν τους δημοσιογράφους.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις Μόρις Τίντμπολ-Μπιντς εκτίμησε την Παρασκευή ότι το πλήγμα εναντίον της ομάδας δημοσιογράφων ήταν «προμελετημένη επίθεση, στοχευμένη και σε δυο χρόνους από τις ισραηλινές δυνάμεις, προφανής παραβίαση (…) του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, έγκλημα πολέμου».

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση του Λιβάνου έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει νομικές επιλογές για ασκηθεί δίωξη σε βάρος του Ισραήλ για την υπόθεση.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου «προσφέρει νέα ευκαιρία να εξασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα», ανέφερε η HRW σε ανακοίνωσή της. Δυο χρόνια μετά την επίθεση, «τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο συνεχίζουν να μην έχουν πραγματική πρόσβαση» στη δικαιοσύνη, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

«Η πρωτοβουλία αυτή (της Βηρυτού) αποτελεί το πρώτο βήμα και καλούμε την κυβέρνηση να εγγυηθεί πως η διαδικασία θα προχωρήσει στέλνοντας επίσημο αίτημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να ασκήσει τη δικαιοδοσία του διενεργώντας έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον Λίβανο εναντίον δημοσιογράφων από τον Οκτώβριο του 2023», ανέφερε εξάλλου ο Τζόναθαν Ντάγκερ, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:10 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γιόχαν Βάντεφουλ: Δεν συμμερίζομαι την ευφορία Τραμπ για τη Μέση Ανατολή – Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν τη Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε αργά χθες (Δευτέρα) ότι δεν συμμερ...
01:55 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για εκεχειρία – Ντόναλντ Τραμπ: «Πετύχαμε το αδύνατο»

Το τέλος του πολέμου στη Γάζα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της υπογραφής της ι...
00:35 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Το κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική

Προσωπικά κοπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας χαμόγελα, αλλά και...
00:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Χαρκόβου εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού

Νέος ρωσικός βομβαρδισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πό...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης