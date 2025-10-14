Ουκρανία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Χαρκόβου εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού

Νέος ρωσικός βομβαρδισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιές σε κέντρο υγείας. Οι τοπικές αρχές επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, ενώ συνεργεία της πολιτικής προστασίας βρίσκονται στα σημεία που επλήγησαν.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και έχουν αφήσει χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση σε διάφορες περιόδους του πολέμου.