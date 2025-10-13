Χρύσα Κατσαρίνη: «Διαγνώστηκα πριν από 1,5 χρόνο με ΔΕΠΥ – Μου δυσκόλευε την καθημερινότητα όλη μου τη ζωή»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας (13/10) η Χρύσα Κατσαρίνη. Η επιτυχημένη κωμικός αναφέρθηκε στην πρόσφατη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ και έδωσε μερικά παραδείγματα για το πώς η συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, την επηρεάζει στην καθημερινότητά της, αλλά και στη δουλειά της, στην οποία πρέπει να γράφει κείμενα.

Μιλώντας για τη νέα της παράσταση, η Χρύσα Κατσαρίνη εξήγησε πως: «Η παράστασή μου είναι βασισμένη στην πρόσφατη διάγνωσή μου με ΔΕΠΥ, μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή για όσους δεν γνωρίζουν. Διαγνώστηκα πριν από 1,5 χρόνο που είναι πολύ αργά και συνειδητοποίησα ότι έκανα πράγματα στην καθημερινότητά μου, που μετά παρατήρησα ότι τα κάνουν κι άλλοι άνθρωποι!

Είναι πάρα πολλά. Όπως ας πούμε ότι δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου. Για να είμαι στην ώρα μου πρέπει να περιμένω 6 ώρες για να γίνει αυτό. Αποσυντονίζεσαι, επειδή έχεις ταυτόχρονα πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό σου, είναι αδύνατον να μείνεις σε μία σταθερή σκέψη και να προχωρήσεις και να κάνεις μία δουλειά».

Ακόμα, η επιτυχημένη κωμικός είπε ότι: «Αυτό το πράγμα μου δυσκόλευε την καθημερινότητα όλη μου τη ζωή, αλλά δεν το έβλεπα σαν πρόβλημα γιατί δεν είχα τη σύγκριση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθείς να συγκεντρωθείς για να γράψεις ένα κείμενο ας πούμε. Συγκεντρώνομαι με πολύ κόπο».

