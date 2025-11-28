Μητσοτάκης στο TikTok για την επιστροφή ενοικίου: «Ένα μόνιμο μέτρο που στηρίζει πραγματικά το εισόδημα των πολιτών»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης, TikTok, επιστροφή ενοικίου

«Από σήμερα, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους» αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση στο TikTok για την επιστροφή ενοικίου.

«Ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης το ποσό διπλασιάζεται, φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη» συμπληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Και επισημαίνει: «Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο, να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται».

«Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα, ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη» καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

 

@kyriakosmitsotakis_Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

17:24 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

MUST READ

