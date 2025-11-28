Τρόμος για οικογένεια στις Σέρρες – Κατέρρευσαν τοίχος και στέγη από το σπίτι τους

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Τρόμος για οικογένεια στις Σέρρες – Κατέρρευσαν τοίχος και στέγη από το σπίτι τους

Τυχερά στάθηκαν τα μέλη μιας οικογένειας στην Ορεινή στις Σέρρες, όταν κατέρρευσαν τοίχος και στέγη σε μια πλευρά της μονοκατοικίας τους, ενώ πατέρας, γιος και κόρη βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες αναφορικά με τα αίτια της πτώσης του τοίχου και της στέγης, αφού υπήρξε η ενημέρωση από κατοίκους του χωριού που άκουσαν τον δυνατό κρόκο, ότι ήταν από έκρηξη φιάλης υγραερίου ή από κεραυνό, σύμφωνα με την ertnews.

Τελικά, όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η πτώση του τοίχου πιθανότατα έγινε λόγω της παλαιότητας της κατασκευής του.

ΣΠΙΤΙ ΣΕΡΡΕΣ

18:30 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

