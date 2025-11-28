Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν 199,5 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους – Στα 225 ευρώ το μέσο ενοίκιο που δηλώνουν

Enikos Newsroom

οικονομία

ακίνητα

Στους 886.883 ανέρχονται συνολικά οι τελικοί δικαιούχοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις και πληρώνονται από σήμερα το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα οποία ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το συνολικό ποσόν το οποίο εγκρίθηκε να εισπράξουν ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε προϋπολογιστεί πως θα διατεθούν έως 230 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 900.000 δυνητικά δικαιούχους, όπως προέκυπταν από τον αριθμό των μισθωτηρίων του 2024 και τα οποία είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακινήτων myProperty της ΑΑΔΕ και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που υπεβλήθησαν εφέτος. Ωστόσο το κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων, βάσει των δηλώσεών τους, αποδείχθηκε μικρότερος.

Με αυτά τα δεδομένα, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή ενοικίου 225 ευρώ, όσο δηλαδή το μίσθωμα το οποίο δήλωσαν ότι καταβάλλουν.

Η πληρωμή τους ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί και θα ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των πολιτών, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Το ύψος της επιστροφής αφορά στο ενοίκιο που καταβάλλεται για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ποσό φτάνει έως και στα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

