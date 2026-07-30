Βολιβία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Έβο Μοράλες με την κατηγορία της «υποκίνησης διαδηλώσεων»

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Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην σοσιαλιστή προέδρου της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές, αποδίδοντάς του ευθύνη για την υποκίνηση των πρόσφατων διαδηλώσεων που προκάλεσαν σοβαρές δυσλειτουργίες στη χώρα.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα Ρότζερ Μαριάκα, το ένταλμα συνδέεται με έρευνα για δεκάδες οδικούς αποκλεισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων τους τελευταίους μήνες.

Οι αποκλεισμοί είχαν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο που φέρεται να είχε ο Μοράλες στην οργάνωση ή την υποστήριξη των κινητοποιήσεων.

Ο συντηρητικός πρόεδρος της χώρας, Ροντρίγκο Πας, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία πέρυσι με βασική δέσμευση την ανάκαμψη της οικονομίας έπειτα από δύο δεκαετίες σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις απέναντι στο πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόζει.

Συνδικάτα, αγρότες και οργανώσεις ιθαγενών έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, ενώ ο Έβο Μοράλες υποστήριξε, σε συνέντευξή του στο AFP τον Ιούνιο, ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του προέδρου «τροφοδοτούν έναν εμφύλιο πόλεμο».