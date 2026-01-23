Μάριος Ηλιόπουλος: Ενισχύει οικονομικά το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Μάριος Ηλιόπουλος: Ενισχύει οικονομικά το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ

Την έμπρακτη στήριξή του συνολικά στην ΑΕΚ αποδεικνύει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά το τμήμα χάντμπολ της Ένωσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έως το τέλος της σεζόν.

Προτού λάβει αυτή την απόφαση, ο «ισχυρός άνδρας» της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, Αλέξη Αλεξίου, στη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε για όλα τα θέματα που απασχολούν το σωματείο.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου. Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Η “ένεση” αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου».

