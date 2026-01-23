Νέο σκηνικό παραβατικότητας με ανήλικους: Συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδα δύο άτομα για εκβιασμό και διακίνηση ναρκωτικών

  • Αστυνομικοί στην Πτολεμαΐδα συνέλαβαν δύο ανήλικους για εκβίαση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία.
  • Οι ανήλικοι φέρονται να απέσπασαν χρηματικό ποσό 230 ευρώ, ένα μπουφάν και ένα κινητό τηλέφωνο από 19χρονο, ενώ διαπιστώθηκε ότι προμηθεύτηκαν 300 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης για διακίνηση.
  • Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, καθώς και ο προμηθευτής των ναρκωτικών και ο αγοραστής του κλεμμένου κινητού.
Αστυνομικοί στην Πτολεμαϊδα συνέλαβαν δύο ανήλικους για εκβίαση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες Πέμπτη το απόγευμα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία για υπόθεση εκβίασης κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε ότι, οι προαναφερόμενοι ανήλικοι από 14-12-2025 έως 21-01-2026 απειλώντας τον, του απέσπασαν τμηματικά συνολικά το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ, ένα μπουφάν και ένα κινητό τηλέφωνο. Έπειτα από άμεσες αναζητήσεις των ανωτέρω αστυνομικών, εντοπίσθηκαν χθες το απόγευμα, οι ανήλικοι στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθησαν.

Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι, ο ένας εκ των δύο ανηλίκων, πούλησε σε 21χρονο ημεδαπό, έναντι του χρηματικού ποσού των 300 ευρώ, το κινητό τηλέφωνο του 19χρονου, ο οποίος επίσης εντοπίσθηκε χθες το απόγευμα στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Τι διαπιστώθηκε από την προανάκριση

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι, οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν βραδινές ώρες της 21-01-2026 από 20χρονο ημεδαπό, έναντι του χρηματικού ποσού των 1.500 ευρώ, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρος 300 γραμμαρίων, την οποία είχαν αποκρύψει στην οικία του ενός ανήλικου, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, ο οποίος και θα τη διακινούσε περαιτέρω. Άμεσα εντοπίσθηκε και ο 20χρονος στην Πτολεμαΐδα και συνελήφθη.

Σε έλεγχο και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες και στις οικίες τους, σε περιοχές της Πτολεμαΐδας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 313,4 γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, βάρους 0,55 γραμμαρίων,
  • το αφαιρεθέν μπουφάν και το κινητό τηλέφωνο του 19χρονου,
  • ένα ρόπαλο και
  • το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν και 3 γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας αυτών, η οποία και θα υποβληθεί αρμοδίως.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

