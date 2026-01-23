CNN: Πώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Τα δύο επικίνδυνα λεπτά στην καλά φρουρούμενη προεδρική κατοικία

Ανάλυση των βίντεο από την επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στην Βενεζουέλα δημοσιεύει το CNN, σημειώνοντας ότι η τελική φάση της επιχείρησης κατέληξε σε μια έντονη τελική ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τα αμερικανικά ελικόπτερα εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο καθώς κατέβαιναν σε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας.

Το CNN ανακατασκεύασε την αποστολή της 3ης Ιανουαρίου, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων, ώστε να εστιάσει στις κρίσιμες τελικές στιγμές. Αυτές εκτυλίχθηκαν σε μια τοποθεσία που το CNN έχει προσδιορίσει ως πιθανό σημείο εξαγωγής του Μαδούρο, ένα συγκρότημα εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος του Fort Tiuna.

 

@reuters Helicopters fly over Caracas as Donald Trump announced in a social media post that Venezuelan President Nicolas Maduro has been captured, after the United States carried out a “large scale strike” against the country. #venezuela #caracas #maduro #trump #military ♬ original sound – Reuters

Τα βίντεο δείχνουν ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης σε αυτήν την περιοχή, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών αεροσκαφών που πετούσαν από πάνω και των βενεζουελάνικων συστημάτων αεράμυνας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός μεταφορικού ελικοπτέρου στο έδαφος και της απογείωσής του, καθώς η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε αμείωτη.

Αυτή η περίοδος ήταν η πιο επικίνδυνη ολόκληρης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς το αεροσκάφος κινείτο αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας πολύ πιο εύκολο ακόμα και για σχετικώς ελαφρά όπλα να το αχρηστέψουν. Αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιλέξει το πιο επικίνδυνο σημείο προσγείωσης – ακριβώς στο συγκρότημα του Μαδούρο.

Η επιδρομή στο Fort Tiuna, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.  Στις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, μια σειρά από χτυπήματα έπληξαν στόχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από το CNN, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα ελικόπτερα των ειδικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, και αεροπλάνων επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Dan Caine, αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

 

@bbcnews Donald Trump has ordered strikes on Venezuela, US officials have told CBS News. Venezuela’s government says it rejects “serious military aggression perpetrated by the current Government of the United States of America”. #Venezuela #Caracas #DonaldTrump #BreakingNews #BBCNews ♬ original sound – BBC News

«Οργανωμένο χάος»

Στο Καράκας, στις 1:58 π.μ., δύο αμερικανικά μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

Ο Wes Bryant, συνταξιούχος αρχισμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην ελεγκτής τακτικής αεροπορίας ειδικών επιχειρήσεων, περιέγραψε τη στρατηγική των ΗΠΑ να επιτεθούν προληπτικά στην περιοχή πριν τα ελικόπτερα προσγειωθούν ως «οργανωμένο χάος».

Το βίντεο δείχνει τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα εν μέσω πυρών από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτά τα αεροσκάφη θα είχαν αποτελέσει μέρος της πρώτης φάσης της επιχείρησης, μεταφέροντας αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και πολεμώντας με τις δυνάμεις εδάφους, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNN.

Ο Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ.

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις έψαξαν το συγκρότημα και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Στην δεύτερη φάση της αποστολής, στην αποχώρηση τα βίντεο  δείχνουν σε διάστημα έξι λεπτών, αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα να παρέχουν προστατευτική κάλυψη από τον αέρα, να πολεμούν τις αμυντικές δυνάμεις της Βενεζουέλας, ενώ αμερικανικά μεταφορικά ελικόπτερα απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν από το συγκρότημα.

 

@7newsaustralia US Special Forces have conducted a night raid on Venezuela’s capital city Caracas, extracting President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores and flying them to New York where they were charged with drug and weapons-related offences. But why did Trump kidnap the Venezuelan president, and what does this mean for world politics? #venezuela #maduro #trump #nicolasmaduro #caracas ♬ original sound – 7NEWS Australia

