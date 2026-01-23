Πάρις Χίλτον: Η εξομολόγησή της για την διαρροή του sex tape – «Ήταν κακοποίηση, dεν υπήρχαν τότε νόμοι να με προστατεύσουν»

Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape που σημάδεψε την προσωπική και δημόσια ζωή της, η Πάρις Χίλτον μίλησε δημόσια για εκείνη την εμπειρία, διευκρινίζοντας ότι αυτό που παρουσιάστηκε τότε ως «σκάνδαλο» συνιστούσε στην πραγματικότητα πράξη κακοποίησης.

Η ίδια τοποθετήθηκε στο Καπιτώλιο, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ομιλίας για τη νομοθεσία DEFIANCE Act, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Γερουσία και στοχεύει στην προστασία θυμάτων σεξουαλικού υλικού που δημιουργείται ή διακινείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές και τη Λόρελ Λι στο πλευρό της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Πάρις Χίλτον ανακάλεσε την περίοδο του 2004, όταν το ιδιωτικό βίντεο διέρρευσε χωρίς τη συναίνεσή της, περιγράφοντας με σαφήνεια το πλαίσιο εκείνης της εποχής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν 19 ετών, ένα ιδιωτικό, προσωπικό βίντεο μου μοιράστηκε με όλο τον κόσμο χωρίς τη συναίνεσή μου. Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο. Δεν ήταν. Ήταν κακοποίηση».

Στη συνέχεια, η ίδια εξήγησε ότι τότε δεν υπήρχε κανένα θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της, αποτυπώνοντας το κενό που επικρατούσε. «Δεν υπήρχαν τότε νόμοι για να με προστατεύσουν. Δεν υπήρχαν καν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που μου είχε συμβεί. Το ίντερνετ ήταν ακόμη καινούριο, όπως και η σκληρότητα που το συνόδευε», τόνισε.

Η Πάρις Χίλτον στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισε η δημόσια σφαίρα, περιγράφοντας το βάρος της κοινωνικής διαπόμπευσης που ακολούθησε. «Με αποκάλεσαν με ονόματα. Γέλασαν και με έκαναν αντικείμενο χλευασμού. Πούλησαν τον πόνο μου για κλικ και μετά μου είπαν να σωπάσω, να προχωρήσω, ακόμη και να είμαι ευγνώμων για την προσοχή», είπε, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν αναγνώρισε τη διάσταση της εμπειρίας της. Όπως πρόσθεσε: «Δεν με είδαν ως μια νεαρή γυναίκα που είχε εκμεταλλευτεί. Δεν είδαν τον πανικό που ένιωθα, την ταπείνωση ή τη ντροπή. Κανείς δεν με ρώτησε τι έχασα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ίδια υπογράμμισε ότι δεν αποκόμισε ποτέ οικονομικό όφελος από το βίντεο, διευκρινίζοντας πως το ποσό των 400.000 δολαρίων που έλαβε ως διακανονισμό από τον πρώην σύντροφό της, Ρικ Σόλομον, το διέθεσε εξ ολοκλήρου σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι σε όσα ακολούθησαν τη διαρροή.

Κλείνοντας, η Πάρις Χίλτον αναφέρθηκε στη δύναμη που βρήκε μέσα από τη δημόσια αφήγηση της εμπειρίας της, σημειώνοντας: «Εγώ είχα τη δυνατότητα να ξαναδιεκδικήσω την ιστορία μου, αλλά τόσοι άλλοι δεν την έχουν», και προσθέτοντας ότι «όταν παραβιάζεται η εικόνα σου, δεν εξαφανίζεται, ζει μέσα σου — αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τη δύναμή σου». Όπως είπε, «Το να λέω την αλήθεια με βοήθησε να επουλωθώ και είμαι πολύ περήφανη που σήμερα στέκομαι εδώ χωρίς ντροπή».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Χίλτον έστειλε σαφές μήνυμα: «Είμαι η Πάρις Χίλτον — μια γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, επιζήσασα — και αυτό που μου έγινε ήταν λάθος. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια για να προστατεύσω κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι, κάθε επιζήσαντα, τώρα και στο μέλλον».