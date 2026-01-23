Ιταλία: Δίδυμα κοριτσάκια χάθηκαν στη Μεσόγειο – Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν για την Λαμπεντούζα έπεσε σε θύελλα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Δίδυμα κοριτσάκια χάθηκαν στη Μεσόγειο – Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν για την Λαμπεντούζα έπεσε σε θύελλα

Δίδυμα κοριτσάκια ηλικίας ενός έτους χάθηκαν στη θάλασσα, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν μαζί με πολλούς άλλους μετανάστες έπεσε σε θύελλα, ενώ προσπαθούσε να φτάσει από την Τυνησία στη Λαμπεντούζα, στην Ιταλία, ανέφερε σήμερα, Παρασκευή, η οργάνωση Save the Children.

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στο ιταλικό νησί. «Δύο δίδυμες αδελφές ηλικίας ενός έτους αγνοούνται και ένας ενήλικος άνδρας πέθανε» αφού έφτασε το πλοιάριο στη Λαμπεντούζα, σύμφωνα με την οργάνωση η οποία παρέχει βοήθεια στους διασωθέντες.

Οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων είναι 22 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δύο παιδιά, «αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, που επιδεινώθηκαν από το πέρασμα της θύελλας Χάρι», εξήγησε.

Οι μετανάστες αφηγήθηκαν ότι αναχώρησαν από την Τυνησία και βίωσαν θαλασσοταραχή επί τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η σωματική και ψυχολογική κατάστασή τους είναι «σοβαρή», σύμφωνα με την Save the Children.

Η κεντρική Μεσόγειος θεωρείται η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός του κόσμου για τους μετανάστες από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. «Λόγω έλλειψης ασφαλών (θαλάσσιων) οδών, εκείνοι που αναζητούν ένα μέλλον στην Ευρώπη διαπλέοντας τη Μεσόγειο εξακολουθούν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, σε επικίνδυνα, συχνά θανατηφόρα ταξίδια, όπως δείχνουν οι περισσότεροι από 33.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη θάλασσα από το 2024», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Save the Children, κάνοντας για άλλη μια φορά έκκληση «να ανοίξουν τακτικοί και ασφαλείς δρόμοι προς την Ευρώπη» και να εφαρμοστεί ένα «συντονισμένο σύστημα έρευνας και διάσωσης» στη Μεσόγειο.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και παιδιών, που συνεχίζεται εδώ και χρόνια», είπε η Τζόρτζια Ντ’Ερίκο, η διευθύντρια διεθνών σχέσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

