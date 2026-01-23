Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη – Αγνοείται από τις 2 Ιανουαρίου 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας.

«Το ”Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 02/01/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη η ανήλικη Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/01/2026 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».