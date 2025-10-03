Ανδρουλάκης: «Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις την Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;»

Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, ότι εξαιτίας του άρθρου 86 δεν προχώρησε η διερεύνηση πολιτικών προσώπων σε αλλεπάλληλες δικογραφίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη Δικαιοσύνη».

«Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις την Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ έκανε λόγο για μεθοδεύσεις της κυβέρνησης ώστε να μην ερευνηθεί ο Κώστας Καραμανλής για τη δικογραφία της σύμβασης 717 και οι κ.κ. Βορίδης και Αυγενάκης για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εστάλησαν στη Βουλή.

«Αναδεικνύεται η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η χυδαιότητα, όταν ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει “έχουμε 157 βουλευτές, άρα εμείς αποφασίζουμε τι ελέγχεται και τι όχι από τη Δικαιοσύνη”. Τι άλλο θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός;» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφέρθηκε στις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και να θωρακιστούν περαιτέρω οι θεσμοί.

Όπως είπε, τρεις φορές το έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ το απέρριψε, κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση πως θέλει εργαλειοποίηση και έλεγχο και όχι να λειτουργεί η Δικαιοσύνη με βαθμούς ελευθερίας.

Εκτενή αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνολικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και περιλαμβάνει σειρά μεταρρυθμίσεων. «Θέλουμε ένα κράτος που λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και όχι λάφυρο της παρέας του εκάστοτε πρωθυπουργού που διορίζει όποιον θέλει όπου θέλει και στηρίζει τους επιχειρηματίες που θέλει. Θέλουμε αξιοκρατία και διαφάνεια μέχρι το τελευταίο ευρώ», τόνισε και σχολίασε: «Με μια τρίτη θητεία του κ Μητσοτάκη φανταστείτε τι έχει να γίνει στην ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, στα ενοίκια, στις τράπεζες με δεδομένη την εμπειρία των πολιτών από τις πρώτες δύο θητείες του».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και για θέματα εξωτερικής πολιτικής. «Η χώρα βρίσκεται προ ενός κινδύνου, που είναι η οικονομική στασιμότητα μετά την παρέλευση του Ταμείου Ανάκαμψης και η γεωπολιτική της υποβάθμιση. “Ήρεμα νερά”- και δεν μας αφήνει η Τουρκία να ποντίσουμε το καλώδιο, που σχεδιάζαμε με την Κύπρο. “Ήρεμα νερά”- και γέμισαν τα σχολικά βιβλία στην Τουρκία με το αφήγημα της “γαλάζιας πατρίδας”. Μας λέει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να συμμετέχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE άρα και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, -λες και δεν είδαμε τα χαΐρια μας από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ-, με προϋπόθεση να άρει το casus belli» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε: «Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα, που στην Κύπρο έχουμε την παράνομη και βάρβαρη κατοχή; Διαφωνώ κάθετα με αυτές τις προσεγγίσεις».