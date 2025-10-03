Άννα Βίσση: Έτοιμη να σαρώσει και στη Γερμανία

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Άννα Βίσση: Έτοιμη να σαρώσει και στη Γερμανία

Η Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση θα εμφανιστεί ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο.

Με πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, περισσότερους από 50 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, καθώς και μια καριέρα που εκτείνεται για πάνω από πέντε δεκαετίες, η Άννα Βίσση συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Σήμερα, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια ανακοινώνει την πολυαναμενόμενη περιοδεία της στη Γερμανία: Τον Οκτώβριο 2025, η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί σε τρεις αποκλειστικές συναυλίες στο Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη και το Μόναχο.

Γνωστή για τον μοναδικό συνδυασμό ποπ, ροκ, λαϊκού και dance, η Βίσση ενθουσιάζει ολόκληρες γενιές θαυμαστών από τη δεκαετία του 1970, με τα τραγούδια της να «ταξιδεύουν» πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Το καλλιτεχνικό της έργο έχει βραβευτεί πολλές φορές και η επιρροή της στη μουσική σκηνή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αδιαμφισβήτητη.

Η διεθνής της αναγνώριση ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, από τις τρεις συμμετοχές της στη Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα (1980, 2006) και την Κύπρο (1982).

Ο δίσκος-σταθμός στην καριέρα της, «Κραυγή» (2000), έχει αναδειχθεί επτά φορές πλατινένιος και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Το 2023, η Άννα Βίσση γιόρτασε την 50ή επέτειο σκηνικής παρουσίας με sold-out συναυλίες στην Αθήνα και τη Λάρνακα, μία εντυπωσιακή απόδειξη ότι παραμένει μία από τις πιο σημαντικές και αγαπητές καλλιτέχνιδες της περιοχής.

Οι πρόσφατες επιτυχίες της, «Σε Περίπτωση Που» και «Λεκές», της έφεραν  ξανά έναν πλατινένιο δίσκο.

Το 2025, έρχεται επιτέλους στη Γερμανία, για τρεις βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες επιτυχίες: την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στη Mitsubishi Electric Halle στο Ντίσελντορφ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Porsche-Arena της Στουτγκάρδης και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο Circus Krone στο Μόναχο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η δύναμη των λέξεων απέναντι στον καρκίνο-Μιλώντας με σεβασμό για τη νόσο

Η Ελλάδα επενδύει στην καινοτομία και μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο νέων τεχνολογιών

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Τι ζητεί η ΠΟΠΕΚ

ΣΔΟΕ: Τι αλλάζει από τις 6 Οκτωβρίου

«Αόρατοι» αστεροειδείς γύρω από την Αφροδίτη μπορεί να απειλήσουν τη Γη – Γιατί είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε;

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας
περισσότερα
15:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σακελλαρίου: «Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκε ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έδωσε ο Άκης Σακελλαρίου, η οποία προβλήθηκε το πρω...
14:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια της υγείας της: «Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βίωσε η Βάνα Μπάρμπα τον Μάιο του 2025, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός ...
13:58 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη μετά το τροχαίο – «Γλύτωσες… Άγαλμα να κάνεις στη Βανδή»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομα του Βασίλη Μπισμπίκη, ύστερα από ...
12:43 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βίκυ Καγιά: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Ηλία Κρασσά – «Θαυμάζω το μυαλό του, αυτό ερωτεύτηκα»

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς είναι από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η παρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης