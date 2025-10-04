Ηράκλειο: Έπεσαν επάνω σε περιπολικό για να γλιτώσουν τον έλεγχο – Βγήκαν από το όχημα και το έβαλαν στα πόδια 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας θυμίζει ο έλεγχος που επιχειρήθηκε να γίνει σε δύο άνδρες, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Φιλοθέης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το cretalive, περιπολικό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος διαπίστωσε ότι οι εν λόγω άνδρες κινούνταν ύποπτα με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Τούς έκαναν, λοιπόν, σήμα να σταματήσουν κάτι που δεν συνέβη. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη σύλληψη, οι ίδιοι έφτασαν στο σημείο να πέσουν πάνω στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ, να βγουν από το ΙΧ τους και να αρχίσουν να τρέχουν για να ξεφύγουν.

Με αστραπιαίες κινήσεις οι αστυνομικοί τούς καταδίωξαν με τα πόδια και τελικώς τούς συνέλαβαν. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιπτώσεις ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί βρήκαν πεταμένα στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η καταδίωξη πεταμένα φιξάκια κοκαΐνης τα οποία αποδίδονται στους δύο συλληφθέντες.

 

