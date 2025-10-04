Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η δήλωση της Χαμάς – Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες

Ανάρτηση για τις εξελίξεις στη Γάζα έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα υπέρ των προσπαθειών που στοχεύουν στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Hamas’s statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025