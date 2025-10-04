Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Το βίντεο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα.

«Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

 

 

