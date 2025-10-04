Νίκος Οικονομόπουλος: Οι ερωτήσεις για τον Μαζωνάκη που τον ενόχλησαν – «Δεν σταματάτε; Φτάνει, κούρασε»

Στο αεροδρόμιο εντόπισαν οι κάμερες τον Νίκο Οικονομόπουλο, λίγο πριν αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο. Ο γνωστός τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο μπροστά στους δημοσιογράφους, ωστόσο όταν άκουσε τις ερωτήσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αντέδρασε.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδειξε να ενοχλείται από τη δημοσιότητα που επικεντρώνεται ακόμα γύρω από το θέμα.

«Δεν σταματάτε να ασχολείστε με αυτό το πράγμα; Δεν χρειάζεται άλλο βρε παιδιά. Φτάνει, κούρασε. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου γι’ αυτό, αλήθεια. Τι έχει ο άνθρωπος για να του ευχηθώ; Τον ξέρω τον Γιώργο. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα», είπε ο καλλιτέχνης, εκφράζοντας ουσιαστικά την επιθυμία του να μην τοποθετηθεί ξανά για το θέμα.