Η Realnews που κυκλοφορεί σήμερα (10/5/2026)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

real
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τίτλο: «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews.  Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

Κατάργηση του «αμελλητί» και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί εισαγγελέας εφετών, η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Ελληνες.

Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα.

Ποιες αλλαγές προτείνει η Ν.Δ. για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Αποκλειστική συνέντευξη στην «R»: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του! Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ν. Ανδρουλάκη, τον Αλ. Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα Ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα Ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη.

Πρόσω ολοταχώς για τα νέα υποβρύχια. Ο προϋπολογισμός των 5 δισ. ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.

Νίκος Παππάς στην «R»: «Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελλου – Τσίπρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

Παράταση της επιδότησης στο diesel. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρείες ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύρραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών.

Εγκλημα στην Κρήτη: «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω…». Οι απειλές που δεχόταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Τρία χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για τον θάνατο του γιου του δράστη.

Ερευνα για το χάπι του βιασμού! Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.

realnews

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το βότανο «viagra της φύσης» που ρυθμίζει τη libido, καταπολεμά το στρες και βοηθά στον ύπνο

Το κόλπο με το αλάτι που αλλάζει την «ενέργεια» του σπιτιού – Πού να το βάλετε για υγεία και ευημερία

Πόσο επηρεάζουν οι δασμοί Τραμπ τις ελληνικές εξαγωγές – Οι εκτιμήσεις της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Τι αλλάζει στο yachting με το «e-Ναυλοσύμφωνο» – Όσα λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Η Apple πλησιάζει στην παραγωγή των AirPods με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
02:35 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

J2US: Το «συμφιλιωτικό» ντουέτο της Κέλλυ Κελεκίδου με την Έφη Θώδη» – «Εγώ το έκανα σουξέ» -ΒΙΝΤΕΟ

Η Έφη Θώδη «έσφαξε με το βαμβάκι» την Κέλλυ Κελεκίδου σε μια αντιπαράθεση που είχαν γύρω από τ...
00:00 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Σήμερα με τη Realnews: Γλυκιά εκδίκηση, της Karen Rose Smith – Μαζί Food & Travel

Σήμερα με τη Realnews: Γλυκιά εκδίκηση, της Karen Rose Smith – Μαζί Food & Travel  Γ...
15:58 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Τεράστιες ουρές στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άνοιξαν λίγο μετά τις 16.00 οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, όπου απο ν...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media