Η Realnews που κυκλοφορεί σήμερα (10/5/2026)

Με τίτλο: «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Κατάργηση του «αμελλητί» και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί εισαγγελέας εφετών, η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

– Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Ελληνες.

– Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα.

– Ποιες αλλαγές προτείνει η Ν.Δ. για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή.

– Αποκλειστική συνέντευξη στην «R»: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του! Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ν. Ανδρουλάκη, τον Αλ. Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

– Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα Ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα Ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη.

– Πρόσω ολοταχώς για τα νέα υποβρύχια. Ο προϋπολογισμός των 5 δισ. ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.

– Νίκος Παππάς στην «R»: «Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελλου – Τσίπρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δύο άνδρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

– Παράταση της επιδότησης στο diesel. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρείες ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύρραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών.

– Εγκλημα στην Κρήτη: «Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω…». Οι απειλές που δεχόταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. Τρία χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για τον θάνατο του γιου του δράστη.

– Ερευνα για το χάπι του βιασμού! Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.