Η ταινία κινουμένων σχεδίων που αξίζει να παρακολουθήσετε με τους μικρούς σας φίλους

Οι περισσότεροι γονείς περιμένουν με λαχτάρα πλέον να έρθει το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσουν λίγο περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, να τα δουν, να τους μιλήσουν και να δημιουργήσουν αναμνήσεις μαζί τους. Κάτι που επιλέγουν πολλοί να κάνουν, είναι να απολαύσουν μία ωραία ταινία, η οποία συνήθως είναι κινουμένων σχεδίων.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Αν βέβαια έχετε παρακολουθήσει με τους μικρούς σας φίλους όλες τις κλασσικές ταινίες κινουμένων σχεδίων ή θέλετε να δείτε μία πιο σύγχρονη, από την οποία τα παιδάκια θα πάρουν και πάλι σημαντικά μηνύματα, ο «Γάτος Δεκάψυχος» που βρίσκεται στην «Cosmote Tv», είναι μία πολύ καλή επιλογή.

Κεντρικός ήρωας αυτής της απολαυστικής ταινίας, που κυκλοφόρησε το 2024, είναι ένας γλυκύτατος και κάπως κακομαθημένος γάτος, ο Μπέκετ. Το πανέξυπνο τετράποδο, με τα χαρακτηριστικά μάτια, έχει πάρει πολύ χάδι και αγάπη από την Ρόουζ, μία νέα και καλόψυχη κοπέλα που τον διέσωσε από τον δρόμο και τον πήρε στο σπίτι της.

Ωστόσο, μία μέρα ο Μπέκετ θα χάσει από δικό του λάθος και την τελευταία από τις εννέα ζωές που είχε. Ξαφνικά, θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη του, ενώ παράλληλα θα παλέψει για να του δοθεί ακόμη μία ευκαιρία, καθώς και για να βοηθήσει τη λατρεμένη του Ρόουζ, η οποία θα πρέπει να ξεφύγει από την παγίδα που της έχει στήσει ο καθηγητής Κρέιβεν.

Μέσα από αυτά που ζει στη ταινία ο γατο-πρωταγωνιστής μας, οι μικροί σας φίλοι, αλλά και πολλοί ενήλικες, μπορούν να πάρουν σημαντικά μαθήματα για την πραγματική αγάπη, την καλοσύνη, τη δύναμη ψυχής, αλλά και την αυτοθυσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο διαρκεί μία ώρα και είκοσι τρία λεπτά, ενώ στην ελληνική μεταγλώττιση πρωταγωνιστούν: ο Ντένης Μακρής, η Αλεξάνδρα Λέρτα, η Άννα Σταματίου, ο Ανδρέας Ευαγγελάτος, ο Βασίλης Παπαστάθης, ο Τάσος Τζιβίσκος και ο Χρήστος Ιντζέογλου.

