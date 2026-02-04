Νορβηγία: Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ στη δίκη του για βιασμούς – «Αναζητούσα αναγνώριση, κατέληξα σε σεξ, ναρκωτικά και αλκοόλ»

Ο γιος της πριγκίπισσας του στέμματος της Νορβηγίας, ο οποίος δικάζεται με την κατηγορία ότι βίασε τέσσερις γυναίκες, απέδωσε την παραβατική και υπερβολική ζωή του σε μια «ακραία ανάγκη για αναγνώριση», καταθέτοντας την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου στο Όσλο.

Φορώντας τζιν, πουκάμισο και πουλόβερ, ο 29χρονος ξέσπασε σε κλάματα καθώς απευθυνόταν στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο, λέγοντας ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης από την ηλικία των τριών ετών, όταν έγινε γνωστή η σχέση της μητέρας του με τον πρίγκιπα του στέμματος Χάακον.

«Είμαι κυρίως γνωστός ως ο γιος της μητέρας μου και τίποτα άλλο. Έτσι, σε όλη μου τη ζωή είχα μια ακραία ανάγκη για αναγνώριση. Και αυτό εκδηλώθηκε με πολύ σεξ, πολλά ναρκωτικά και πολύ αλκοόλ», δήλωσε.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας από σχέση που είχε πριν από τον γάμο της το 2001 με τον μελλοντικό βασιλιά, κατηγορείται συνολικά για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις περιπτώσεις βιασμού και επιθέσεων. Έχει δηλώσει αθώος για τις σοβαρότερες κατηγορίες και κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης, εφόσον καταδικαστεί.

Η κατάθεσή του ήρθε την ώρα που μία γυναίκα κατέθετε στο δικαστήριο ότι πιστεύει πως της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες πριν βιαστεί από τον Χόιμπι στην εξοχική βασιλική κατοικία της οικογένειας, στο Σκάουγκουμ, έξω από την πρωτεύουσα.

Unter Tränen hat der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, seine Aussage im Vergewaltigungsprozess gegen ihn in Oslo begonnen. https://t.co/CPqXxfpDzb pic.twitter.com/gqG4dBCblb — Kronen Zeitung (@krone_at) February 4, 2026

Τη δεύτερη ημέρα της δίκης, που έχει συγκλονίσει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η πρώτη φερόμενη ως παθούσα συνέχισε την κατάθεσή της σχετικά με ένα πάρτι μετά από εκδήλωση το 2018, στο οποίο βρέθηκε στην κατοικία του Χόιμπι εντός του βασιλικού κτήματος.

Η γυναίκα περιέγραψε μια σύντομη, συναινετική σεξουαλική επαφή με τον κατηγορούμενο, την οποία – όπως είπε – διέκοψε η ίδια. Χρόνια αργότερα, ωστόσο, η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της, όταν εντόπισε βίντεο και φωτογραφίες που, σύμφωνα με τις αρχές, απεικονίζουν τον Χόιμπι να τη βιάζει ενώ εκείνη κοιμόταν. Η ίδια ανέφερε ότι δεν θυμάται τίποτα από εκείνα τα γεγονότα, μιλώντας για «ένα μεγάλο μαύρο κενό».

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Μάριους θα μου έκανε κάτι τέτοιο. Είναι προδοσία και σοκ», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που η αστυνομία της έδειξε το υλικό.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η γυναίκα δεν βρισκόταν σε κατάσταση να υπερασπιστεί τον εαυτό της τη συγκεκριμένη νύχτα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που προβλήθηκαν στο δικαστήριο δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ απαγορεύεται και η αναφορά του ονόματος της παθούσας από τα μέσα ενημέρωσης.

«Δείτε το πρόσωπό μου: σας φαίνεται ότι έχω τις αισθήσεις μου; Είναι ξεκάθαρο ότι είμαι πλήρως αναίσθητη. Σχεδόν μοιάζει να μην αναπνέω», κατέθεσε στο δικαστήριο την Τετάρτη, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες. Πρόσθεσε δε: «Υποψιάζομαι ότι πιθανότατα πήρα κάτι χωρίς να το γνωρίζω». Στο ερώτημα αν πιστεύει πως της χορηγήθηκαν ουσίες, απάντησε: «Αυτό πιστεύω. Εκατό τοις εκατό».

Η υπεράσπιση, ωστόσο, επεσήμανε ότι κατά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία είχε δηλώσει πως δεν πίστευε ότι είχε ναρκωθεί.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι τέσσερις φερόμενοι βιασμοί – ένας εκ των οποίων φέρεται να σημειώθηκε το 2023, όταν ο Χόιμπι βρισκόταν σε διακοπές με τον πατριό του στις νήσους Λοφότεν – συνέβησαν μετά από συναινετική σεξουαλική επαφή και έπειτα από βραδιές υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, όταν οι γυναίκες δεν ήταν σε θέση να αντισταθούν.

Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος «αντιλαμβανόταν όλες τις πράξεις ως απολύτως φυσιολογικές και συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις». Η συνήγορός του, Έλεν Χόλαγκερ Άντενας, δήλωσε ότι πρόκειται για «κύκλους στους οποίους γίνεται εκτεταμένη χρήση ουσιών, όχι μόνο αλκοόλ αλλά και παράνομων ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη», προσθέτοντας ότι «το σεξ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα περιβάλλοντα».

Το σκάνδαλο – που, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία της νορβηγικής μοναρχίας – έχει πλήξει σοβαρά την εικόνα της βασιλικής οικογένειας. Η πριγκίπισσα του στέμματος Μέτε-Μάριτ και ο σύζυγός της Χάακον δεν προτίθενται να παραστούν στη δίκη.

Πηγή: Daily Mail