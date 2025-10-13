Συνελήφθη διακινητής μεταναστών – Είχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια κάθειρξη και πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χειροπέδες σε 46χρονο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για διακίνηση μεταναστών, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της Παρασκευής 10/10/2025, ύστερα από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών (75 και 18 ετών) και συνολική χρηματική ποινή αξίας 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 46χρονος κατά τα έτη 2013 και 2015, αποτελούσε μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

Πιερρακάκης: Ανάπτυξη με δημοσιονομική σταθερότητα για ισχυρή κοινωνία

Αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Οικογένεια βρήκε σπάνιο καφέ διαμάντι 2,79 καρατίων σε Εθνικό Πάρκο – Το όνομα που του δόθηκε
περισσότερα
22:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ακρίβεια: Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά για τους καταναλωτές – «Δεν τα παίρνω καθόλου, πολύ αυξημένες οι τιμές»

Απλησίαστα έχουν γίνει για πολλούς καταναλωτές τα ελληνικά τυριά, οι τιμές των οποίων έχουν κυ...
21:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη 41χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Πετούσε πέτρες στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και την απειλούσε

Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος παρενοχλούσε συνεχώς την πρώην σύντροφό του, φτάνοντας στο...
20:38 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Άνδρας με τσεκούρι σκόρπισε τον τρόμο στα Βριλήσσια – Προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

Τον τρόμο σκόρπισε το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους των Βριλησσίων ένας άνδρας που με τσεκού...
20:22 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 13χρονου ιρανικής καταγωγής από χώρο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης