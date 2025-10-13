Συνελήφθη διακινητής μεταναστών – Είχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια κάθειρξη και πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ

Χειροπέδες σε 46χρονο εις βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για διακίνηση μεταναστών, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της Παρασκευής 10/10/2025, ύστερα από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών (75 και 18 ετών) και συνολική χρηματική ποινή αξίας 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 46χρονος κατά τα έτη 2013 και 2015, αποτελούσε μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.