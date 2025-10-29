Εγκεφαλικό: Η παράλειψη μίας καθημερινής συνήθειας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη – Δεν είναι η άσκηση

Η υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής μας — τη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση και την αποφυγή του καπνίσματος. Όμως, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι υπάρχει και μια άλλη, πιο απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στοματική υγεία και εγκεφαλικό: Η απροσδόκητη σύνδεση

Έρευνα έδειξε ότι μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Η συγκεκριμένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 6.000 ενήλικες, έδειξε ότι όσοι είχαν ουλίτιδα και τερηδόνα αντιμετώπιζαν 86% μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με όσους διατηρούσαν καλή στοματική υγεία. Παράλληλα, η κακή στοματική υγεία συνδέθηκε με 36% υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακές προσβολές και άλλες καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Souvik Sen από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνα (ΗΠΑ), δήλωσε: «Αυτή η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι η φροντίδα των δοντιών και των ούλων δεν αφορά μόνο το χαμόγελό σας — μπορεί επίσης να προστατεύσει τον εγκέφαλό σας».

Ο ειδικός πρόσθεσε ότι όσοι εμφανίζουν σημάδια ουλίτιδας ή τερηδόνας θα πρέπει να αναζητήσουν οδοντιατρική φροντίδα, όχι μόνο για να διατηρήσουν τα δόντια τους υγιή, αλλά και για να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Τι είδους εγκεφαλικό αφορά η μελέτη

Η μελέτη επικεντρώθηκε στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το πιο συχνό είδος, το οποίο συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος εμποδίζει τη ροή αίματος και οξυγόνου προς τον εγκέφαλο. Αυτό στερεί τον εγκέφαλο από οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, οδηγώντας σε μόνιμες βλάβες.

Η μελέτη περιλάμβανε σχεδόν 6.000 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 63 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού. Κατά τη διάρκεια 20 ετών παρακολούθησης, το 10% όσων είχαν ουλίτιδα και τερηδόνα υπέστησαν εγκεφαλικό, σε σύγκριση με μόλις 4% όσων είχαν υγιές στόμα.

Το τακτικό βούρτσισμα και οι επισκέψεις στον οδοντίατρο μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι επισκέπτονταν τακτικά τον οδοντίατρο είχαν 81% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ουλίτιδα ή τερηδόνα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology Open Access.

Η στοματική υγεία δεν αφορά μόνο ένα λαμπερό χαμόγελο, είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία. Η καθημερινή φροντίδα των δοντιών και η συχνή επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακών παθήσεων. Μην παραλείπετε το βούρτσισμα! Μπορεί να αποδειχθεί μια απλή, αλλά σωτήρια συνήθεια για την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς σας.