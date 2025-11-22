Τρομεροί γονείς: Η Λίλα κάνει την εμφάνισή της στη σειρά που γράφει ο Στέφανος και ανάβει... φωτιές

Ο Στέφανος είναι αναστατωμένος για την ανεβασμένη χοληστερίνη του, η Ναταλία και ο Σταύρος έχουν να αντιμετωπίσουν βίγκαν τουρίστες, ο Θωμάς έχει να παραδώσει μια σημαντική εργασία και η Λίλα και ο Σταύρος κυνηγούν τα όνειρά τους… Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Τρομεροί γονείς» που θα προβληθούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha.

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Ο Στέφανος βρίσκει στις εξετάσεις του ανεβασμένη χοληστερίνη και νομίζει ότι θα μας αφήσει χρόνους. Η φοβίες του χτυπάνε κόκκινο και αναστατώνει τους πάντες με τους παραλογισμούς του, ενώ η Ναταλία με τον Σταύρο στο γραφείο έχουν να αντιμετωπίσουν βίγκαν τουρίστες που θα κάνουν τα πάντα για να μην φάει κανείς κρέας. Ο Θωμάς έχει μια σημαντική εργασία να παραδώσει και η Λίλα κάνει την μεγάλη της εμφάνιση στη σειρά που γράφει ο Στέφανος και ανάβει… φωτιές.

Στο επεισόδιο της Κυριακής

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μάστορα αυτή την εποχή, αλλά ο Στέφανος έχει πείσει τον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει μόνος του τη δουλειά. Έτσι, προσπαθεί να σώσει τη μέρα, όταν μια μικρή υδραυλική καταστροφή στο σπίτι απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα, ενώ η Ναταλία διαχειρίζεται τα παιδιά και οργανώνει τη σχολική τους ρουτίνα, προσπαθώντας να συντονιστεί με τον Στέφανο και το γραφείο. Παράλληλα, ο Θωμάς και οι φίλοι του σχεδιάζουν ένα αγορίστικο πάρτι, ενώ η Λίλα και ο Σταύρος κυνηγούν τα προσωπικά τους όνειρα και τις καριέρες τους, όσο έρχονται πιο κοντά.

Οικογενειακή κωμική σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky