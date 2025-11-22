Επίδομα 250 ευρώ σε σε 1.241.271 συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα το λάβουν – Αναλυτικά τα κριτήρια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τη χορήγηση του ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και ειδικές ομάδες ευάλωτων πολιτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr για το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, η ΚΥΑ θα δημοσιευθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου του 2025, όπου θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους αλλά και για τη διαδικασία της χορήγησης.

Η ημερομηνία καταβολής

Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αυτούς θα δοθεί το συνολικό ποσό των 310.317.750 ευρώ εφόσον πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αναλυτικά:

Να έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και να παίρνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο του 2025.

και να παίρνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο του 2025. Τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια

α. Ο άγαμος θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα που δεν θα ξεπερνά τις 14.000 ευρώ και να διαθέτει περιουσία του οποίου η αξία είναι έως τις 200.000 ευρώ.

β. Τα ζευγάρια ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως και 26.000 ευρώ και η αξία της περιουσίας τους δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι και:

α. οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν τον Σεπτέμβριο κύρια σύνταξη αναπηρίας.

β. όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

γ. οι συνταξιούχοι αναπηρίας.

Ο τρόπος πληρωμής

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα με αυτόματο τρόπο στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να προβούν σε κάποια ενέργεια. Παράλληλα επισημαίνεται πως τα ποσά του επιδόματος που θα δοθούν στους δικαιούχους είναι:

250 ευρώ για μεμονωμένους συνταξιούχους και 500 ευρώ για τα ζευγάρια.

για μεμονωμένους συνταξιούχους και για τα ζευγάρια. αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση σε κάποιον άλλον.

Τι θα γίνει με τις ευάλωτες ομάδες

Ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία για την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε ειδικές ομάδες ευάλωτων πολιτών, όπως στους δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων, στους πολίτες που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και στους πολίτες που παίρνουν εξωιδρυματικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ.

Μένει να φανεί εάν θα εκδοθεί κάποιο ξεχωριστό δελτίο τύπου αναφορικά με τη πληρωμή του επιδόματος στους εν λόγω πολίτες ή εάν θα υπάρξει κάποια ειδική αναφορικά στη ΚΥΑ που θα εκδοθεί και εάν οι εν λόγω δικαιούχοι θα πληρωθούν στις 28 Νοεμβρίου όπως οι συνταξιούχοι.