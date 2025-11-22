Τραγωδία στην Ισπανία: Και δεύτερος νεκρός από την κατάρρευση ορυχείου στην Αστούριας

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στα ανθρακωρυχεία της βόρειας Ισπανίας, καθώς εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός εργαζόμενος τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αστούριας, μετά το σοβαρό δυστύχημα που είχε σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε όταν ενημερώθηκαν για κατάρρευση μέρους του ορυχείου στη Βέγα δε Ρένγκος, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης. Αρχικά, οι διασώστες ανέφεραν μέσω της πλατφόρμας X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους», ενώ άλλοι δύο εργάτες είχαν παγιδευτεί στη στοά του δεύτερου επιπέδου.

Λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας), έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και το δεύτερο πτώμα, ολοκληρώνοντας τη μακάβρια επιχείρηση διάσωσης. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η προσπάθεια των διασωστών καθυστέρησε, καθώς τα συντρίμμια από την κατάρρευση «εμπόδιζαν την πρόσβαση», όμως η ανάκτηση των δύο θυμάτων κατέστη δυνατή μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι, αναθεωρήθηκε ο αρχικός απολογισμός που έκανε λόγο για τρεις παγιδευμένους εργάτες.

«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης για την Αστούριας και για όλη τη χώρα», τόνισε μέσω X ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η τοπική κυβέρνηση της Αστούριας ανέφερε ότι η εταιρεία TYC Narcea Special Research είναι υπεύθυνη για την εξόρυξη ανθρακίτη στην περιοχή. Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Κάνγκας δελ Ναρθέα, Χοσέ Λουίς Φοντανιέγια, χαρακτήρισε το γεγονός «ατυχές δυστύχημα» και υπογράμμισε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope Asturias, πως «οι επιθεωρητές είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατο έλεγχο στο ορυχείο και όλα έδειχναν εντάξει».

Η περιοχή της Αστούριας έχει μακρά ιστορία στην εξόρυξη άνθρακα, που αποτέλεσε για αιώνες βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, τα ατυχήματα στα ορυχεία εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Τον περασμένο Μάρτιο, έκρηξη σε άλλο ορυχείο της περιοχής είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε εργατών και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ακόμη — το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

