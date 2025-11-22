Ισπανία: Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο – Ένας νεκρός και δυο παγιδευμένοι

Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο και παγίδευσε άλλους δυο κάτω από τη γη στην Αστούριας, ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης της περιοχής.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους». Οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

