Ιταλία: Βίαιες συμπλοκές στην Μπολόνια την ώρα του αγώνα της Βίρτους με την Μακάμπι Τελ Αβίβ – Οκτώ αστυνομικοί τραυματίες μέχρι στιγμής

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Μπολόνια διαμαρτυρόμενοι για τη διεξαγωγή του αγώνα Βίρτους – Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της Euroleague, τονίζοντας πως δεν μπορεί να θεωρηθεί μια απλή αθλητική αναμέτρηση. Οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι, υπό το βάρος της κατάστασης στη Γάζα, το παιχνίδι αυτό αποκτά πολιτική και ηθική διάσταση που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ ένστολοι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει προσαγωγές, ωστόσο το κλίμα στην πόλη παραμένει τεταμένο.

Πολλοί κάτοικοι της Μπολόνιας ανέφεραν ότι δεν έχουν ξεχάσει τα πρόσφατα γεγονότα στο Άμστερνταμ, όπου σε ποδοσφαιρικό αγώνα σημειώθηκαν επεισόδια με ακροδεξιούς οπαδούς της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και επιτίθεντο σε παλαιστινιακά σύμβολα. Ανάμεσα στα συνθήματα που προκάλεσαν οργή ήταν η φράση: «Δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα επειδή δεν έχουν μείνει παιδιά».

Οι διαδηλωτές στη Μπολόνια συγκεντρώθηκαν στην Piazza Maggiore, καταγγέλλοντας ότι η φιλοξενία της Μακάμπι σε ιταλικό έδαφος συνιστά «αθλητικό πλυντήριο» και ζητώντας να μη χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι χώροι της πόλης για τέτοιου είδους διοργανώσεις.