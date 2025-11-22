Εντοπίστηκε 8χρονος να περιπλανιέται ασυνόδευτος στα Πατήσια – Αναζητούνται οι γονείς του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εντοπίστηκε 8χρονος να περιπλανιέται ασυνόδευτος στα Πατήσια – Αναζητούνται οι γονείς του

Στη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του ανήλικου αγοριού Αλαμίν, ηλικίας περίπου 8 ετών, προχώρησαν οι Αρχές, ύστερα από σχετική εισαγγελική εντολή. Το παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτο το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, γύρω στις 23:00, στην περιοχή των Πατησίων, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως πολίτες και αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολίτες βρήκαν τον ανήλικο και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Το παιδί έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μέτρα και κανονικό βάρος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ρούχα φορούσε τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επικοινωνία είναι ανώνυμη και εμπιστευτική.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών κρίθηκε αναγκαία, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης και η ταυτοποίηση του παιδιού ή των βιολογικών του γονέων είναι διαφορετικά ιδιαίτερα δύσκολη. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι γονείς ή συγγενείς του παιδιού και να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μόνο του.

15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
13:20 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πύργος: Δύο ανήλικοι αποπειράθηκαν να βιάσουν 16χρονη

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ασφάλειας, δυο ανήλικ...
