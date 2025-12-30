Τι σημαίνει η ανάπτυξη των ρωσικών πυραύλων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στη Λευκορωσία – Η μάχη Κιέβου και Μόσχας να κερδίσουν την υποστήριξη του Τραμπ

Μπορεί ο Ζελένσκι να επέστρεψε κάπως ανακουφισμένος στην πατρίδα του από την Φλόριντα, αλλά ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει. Όχι μόνο στο θέατρο των μαχών, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο, γιατί, όπως σημειώνουν οι New York Times, ενώ εκείνος ταξίδευε προς το Κίεβο, ο Πούτιν ήταν στο τηλέφωνο με τον Τραμπ και του κατήγγειλε επίθεση των Ουκρανών, εν μέσω διαπραγματεύσεων, στο σπίτι του.

Είπε και σε ποιο σπίτι, αλλά δεν είπε αν ήταν μέσα. Επίσης προανήγγειλε με κάθε τρόπο ότι θα αλλάξει η στάση της Ρωσίας. Ο Τραμπ δήλωσε δημοσίως ότι θύμωσε. Αλλά η Μόσχα δεν έχει ακόμα δώσει καμία απόδειξη ότι πράγματι έγινε επίθεση εναντίον κατοικίας του Πούτιν.

Αντιθέτως έδωσε στην δημοσιότητα, επίσης με κάθε τρόπο την ανάπτυξη υπερηχητικών ρωσικών πυραύλων τύπου Oreshnik στην Λευκορωσία. Είναι πύραυλοι με πυρηνικές ικανότητες.

Πλάνα που δημοσίευσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδειχναν τον νέο πύραυλο Oreshnik να κινείται μέσα σε ένα χιονισμένο δάσος. Στρατιώτες φαίνονταν να καλύπτουν οχήματα μάχης με πράσινα δίχτυα και να υψώνουν μια σημαία σε μια αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Το βίντεο εμφανίστηκε ως μέρος μιας χορογραφημένης προσπάθειας εκφοβισμού της Ευρώπης και προετοιμασίας των Ρώσων για περαιτέρω κλιμάκωση του ήδη βίαιου πολέμου κατά της Ουκρανίας. Η ανάπτυξη, αν είναι αληθινή, θα μείωνε το χρόνο που θα χρειαζόταν ένας ρωσικός πύραυλος για να χτυπήσει μια πρωτεύουσα της ΕΕ, σημειώνει ο Guardian.

Μπορεί η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ να πέρασε χωρίς δραματικά επεισόδια, αλλά άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην διπλωματική αντιπαράθεση, αν όχι και στην γεωστρατηγική, με την ανάπτυξη των βαλλιστικών πυραύλων πιο κοντά σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στην πράξη Μόσχα και Κίεβο, την Τρίτη επανέλαβαν τις θέσεις τους. Η Μόσχα για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν και το Κίεβο για το ρωσικό ψέμα με στόχο την συνέχιση του πολέμου και την υπονόμευση της διπλωματίας. Η Ρωσία επέμεινε ότι θα σκληρύνει τη στάση της. Και ήρθαν οι πύραυλοι.

Η μάχη με έπαθλο την υποστήριξη του Τραμπ

Ο καταιγισμός δηλώσεων από την Ουκρανία και τη Ρωσία για τον ισχυρισμό, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν συνοδεύεται από σαφή στοιχεία, υπογράμμισε έναν πόλεμο πληροφοριών που έχει αποκτήσει υπερβολική σημασία στις ειρηνευτικές συνομιλίες: τη μάχη για να διαμορφωθεί η σκέψη του κ. Τραμπ.

Και οι δύο πλευρές βλέπουν τον Αμερικανό πρόεδρο ως το βασικό τους πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Εδώ και μήνες προσπαθούν να επηρεάσουν την αντίληψή του για την κατάσταση στο μέτωπο.

Αυτό περιλαμβάνει τη Ρωσία να ισχυρίζεται την κατάληψη πόλεων που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί και την Ουκρανία να μην αναγνωρίζει άμεσα την πτώση μιας πόλης. Το Κίεβο και η Μόσχα κατηγορούν επίσης η μία την άλλη ότι αρνούνται τους συμβιβασμούς για μια συμφωνία ειρήνης και ότι προσπαθούν να τινάξουν τις συνομιλίες στον αέρα.

Οι απόψεις του κ. Τραμπ για τον πόλεμο παραμένουν ασαφείς ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο αποτυχημένων προσπαθειών για τον τερματισμό του. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στη μάχη επηρεασμού της αντίληψής του. Ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ της Μόσχας αρκετές φορές φέτος, εν μέρει λόγω του ρωσικού πλεονεκτήματος στο πεδίο, το οποίο συνάδει με την επανειλημμένη πεποίθησή του ότι η ισχυρότερη πλευρά θα επικρατήσει.

Η ευρωπαϊκή αντίσταση

Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι συχνά αγωνίζεται να διασώσει τις διπλωματικές προσπάθειες, έχοντας συχνές επαφές με την αμερικανική πλευρά και κινητοποιώντας Ευρωπαίους συμμάχους για να καθοδηγήσει τον κ. Τραμπ σε λιγότερο φιλορωσική στάση.

«Ο Ζελένσκι έχει αυτή την πρόκληση όταν απευθύνεται στον Τραμπ, την οποία ο Πούτιν δεν έχει», λέει ο Χάρι Ντέλντεκου, ανώτερος διευθυντής στη Rasmussen Global, σημειώνοντας ότι ο κ. Πούτιν έχει πιο στενή σχέση με τον κ. Τραμπ από ό,τι ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνήθως ο Πούτιν μπορεί να μιλήσει στον κ. Τραμπ λίγο πριν ο Αμερικανός ηγέτης συναντηθεί με τον κ. Ζελένσκι — όπως συνέβη την Κυριακή — για να υποστηρίξει την υπόθεσή του άμεσα και να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επανέλαβε την Τρίτη ότι η Ρωσία θα σκληρύνει τη διαπραγματευτική της στάση, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα αλλάξουν οι απαιτήσεις της. Είπε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα «συνεχίσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τον διάλογο κυρίως με τους Αμερικανούς».

Με τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο σχετικά με εδαφικά ζητήματα, μεγάλο μέρος της μάχης για τη διαμόρφωση του αφηγήματος τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώνεται στο ποια πλευρά κερδίζει έδαφος στο μέτωπο.

Η μάχη των εντυπώσεων

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Πούτιν κάλεσε δημοσιογράφους «να δουν οι ίδιοι» ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την πόλη Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά. Αντιστοίχως ο Ζελένσκι εμφανίστηκε περίπου δέκα ημέρες αργότερα και βιντεοσκοπήθηκε στην πινακίδα εισόδου της πόλης για να δείξει ότι ήταν κυρίως υπό ουκρανικό έλεγχο — ένα γεγονός που επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητους χάρτες του πεδίου.

Τη Δευτέρα, ο Πούτιν συναντήθηκε με ανώτερους διοικητές στο Κρεμλίνο και είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονταν περίπου εννέα μίλια από τη Ζαπορίζια, ένα μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Διέταξε τις δυνάμεις του να καταλάβουν την πόλη «στο προσεχές μέλλον». Αλλά η Ρωσία δεν έχει καταλάβει καμία μεγάλη πόλη από το 2022 και στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δυνάμεις.

Παρόλα αυτά, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει προόδους τις τελευταίες εβδομάδες — μια πραγματικότητα που η Ουκρανία προσπαθεί να υποβαθμίσει για να αποφύγει να δώσει στον Τραμπ την εντύπωση ότι θα ήταν καλύτερα να συνάψει συμφωνία με τους όρους της Μόσχας νωρίτερα παρά αργότερα.

Οι κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες της Ουκρανίας, για παράδειγμα, καθυστέρησαν να παραδεχτούν ότι η πόλη Σίβερσκ στην ανατολή έπεσε στα χέρια της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σύρσκι, έδωσε μια αρκετά αισιόδοξη εικόνα της κατάστασης στην στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, ισχυριζόμενος ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν μόνο το μισό της. Αλλά χάρτες του πεδίου από ανεξάρτητες ομάδες δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα της πόλης βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, και Ουκρανοί στρατιώτες στο έδαφος αναγνωρίζουν ότι η πόλη έχει σχεδόν χαθεί.